El 13 de junio de 2002, la Selección Mexicana de Futbol se enfrentó con Italia en la Fase de Grupos del Mundial de Corea del Sur-Japón 2002. Sorprendentemente, aquel equipo dirigido por Javier Aguirre, quien ahora se encuentra en su tercer ciclo con el Tri, dominó a la azzurri a placer. De hecho, el primer gol del partido fue cortesía de Jared Borgetti con un cabezazo fulminante que dejó parado al mismísimo Gianluigi Buffon, quien 22 años después de haber recibido esa anotación, la recuerda como una de las mejores que permitió.

Jared Francisco Borgetti Echavarría jugó para Chivas de Guadalajara en el año 2009, pero tiempo atrás pasó a la historia como el artífice de uno de los goles más hermosos de todos los tiempos en mundiales. De hecho, Gigi lo puso a la par de la chilena hecha por Cristiano Ronaldo, como los dos tantos más bonitos que le marcaron a lo largo de su prodigiosa carrera, mismo que ocurrió en los Cuartos de Final de la Champions League 2017-18.

¿Qué dijo Gianluigi Buffon sobre el gol que recibió de Jared Borgetti?

“Fue uno de los goles más bonitos que me marcaron, porque recuerdo el revés (chilena) de Cristiano Ronaldo en el Juventus contra Real Madrid y el gol de Borgetti. Son los únicos dos goles que me anotaron durante mi carrera y no entendí lo que estaba pasando. Fue algo muy extraño”, compartió el mítico guardameta con Monterrey World Cup 2026 en Instagram.

“Normalmente, incluso cuando recibes gol, entiendes cómo se desarrolla la acción, cómo dispara el atacante, cómo se definirá. Estos dos goles, el revés de Ronaldo y el cabezazo de Borgetti, no los entendí. Te sorprende porque no esperaba que sucediera algo así”, continuó el histórico portero de la Juventus y la Nazionale sobre aquella jugada que comenzó Cabrito Arellano por derecha y culminó con un centro perfecto de Cuauhtémoc Blanco para que El Zorro del Desierto anotara.

¿Cómo terminó ese partido entre México e Italia?

El partido terminaría, sin embargo, 1-1, luego de un gol en los últimos minutos obra de Alessandro Del Piero. Con ese resultado, México avanzó a Octavos de Final como líder de grupo, por lo que enfrentó a Estados Unidos en la siguiente fase, donde ocurrió la peor tragedia del futbol nacional cuando sucumbió por 0-2 ante el conjunto de las Barras y las Estrellas. Como sea, ese gol de Borgetti quedó para la posteridad.