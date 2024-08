El paso de Jared Borgetti por Chivas es poco recordado por la afición, ya que no metió ni un solo gol en 12 partidos disputados. Sin embargo, como si se tratara de un presagio, su tiempo en Guadalajara no fue en vano, pues ahí pudo aconsejar a un juvenil Chicharito Hernández, quien aprendió de quien entonces era el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol hasta superarlo.

Borgetti fue mentor de CH14 durante su breve estadía en el Rebaño Sagrado, a tal grado que el propio Hernández Balcázar ha reconocido que aprendió mucho del Zorro del Desierto. “Me enseñó demasiadas cosas, la verdad le aprendí muchísimo, es alguien al que estimo muchísimo y le agradezco”, dijo en su momento a ESPN.

¿Por qué Borgetti no quiere a Chicharito en el Tri?

Sin embargo, ahora en su faceta de comentarista, Jared ha sido crítico de Javier, así como también lo ha llenado de elogios cuando lo amerita. Pero recién en una entrevista otorgada al periódico Récord, Borgetti señaló que, si él fuera el técnico del Tricolor, no convocaría a Chicharito debido al complicado momento por el que atraviesa físicamente.

“En este momento no (lo convocaría), porque creo que no está bien futbolísticamente. A la Selección deben ir los que están bien futbolísticamente, no los que tengan un nombre, eso lo debemos de entender bien. No juega el nombre, juega el momento, el jugador que realmente te va a dar la diferencia y en la Selección están los mejores, entonces no está el que a ti te guste, no está el que a mí me cae bien, o el que la gente quiere, está quien le va a ayudar a la Selección a estar mejor”, comentó al citado medio.

Borgetti también elogió a Hernández

Pero a pesar del duro comentario hacia Javier Hernández, Jared no dejó pasar la oportunidad de elogiar a su pupilo, quien apenas despegó su carrera con el Rebaño Sagrado, triunfó en Europa con el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, entre otros. Por ello, no dudó en volver a echar flores a su excompañero en el chiverío.

“No tiene nada que demostrar, ya lo hecho está. Pero hoy creo que Javier no está por encima de ninguno de los jugadores que están en su posición”, zanjó el sinaloense.