Veljko Paunovic tuvo palabras de cariño hacia Chivas, pero reconoció que no se tentará el corazón con Tigres.

El pasado 18 de diciembre de 2023, Veljko Paunovic compartió una carta en la que anunció su despedida de Chivas de Guadalajara. El entrenador serbio se marchó del Rebaño Sagrado apenas seis meses después de perder la Final del torneo Clausura 2023 ante Tigres, equipo al que recientemente se unió y con el que ahora enfrentará a su exequipo rojiblanco en un duelo que será sumamente emotivo para él.

De hecho, la más reciente victoria del equipo tapatío sobre los de la UANL fue con el balcánico en el banquillo rojiblanco, toda vez que el chiverío solamente ha podido vencer a su rival en turno en dos de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes, cifra poco alentadora para Fernando Gago y sus pupilos en la víspera de este duelo. Y es que por más que Pauno guarde una gran estima por el Rebaño, ya advirtió que no se tentará el corazón.

¿Qué dijo Veljko Paunovic sobre enfrentar a Chivas con Tigres?

“Para mí es un partido especial, la primera vez que me toca enfrentarme a un exequipo, en el que he estado muy feliz, muy contento y muy agradecido. Hasta este punto —y vuelvo a sacar lo personal—, lo que importa es nuestro equipo, los tres puntos. Conozco bien al rival, los jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante un año, tengo afecto y tengo una magnifica relación. Esto se pone de lado de nuestra parte, también de ellos”, reconoció en conferencia de prensa previa al juego ante sus exdirigidos.

La última ocasión que el Guadalajara pudo vencer a Tigres fue por marcador de 2-1 y ocurrió en la Jornada 9 del Clausura 2023. Ahora, año y medio más tarde, Veljko estará sentado en el otro banquillo, en el que aún no conoce la derrota después de cuatro fechas disputadas en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX, donde el Guadalajara ha tenido algunos inconvenientes.

El recadito de Pauno a Gago

No obstante, según el propio Paunovic, estas Chivas aún guardan la esencia que imprimió a su paso por Verde Valle, aunque dejó entrever que notó algunos cambios hechos por Fernando Gago al equipo que construyó.

“Chivas ha continuado con el proyecto en buena dirección, ha habido cambios. Aunque estuve trabajando con estos jugadores, no me gusta meterme en los vestuarios de otros entrenadores. Con máximo respeto y cariño, lo que ocurrió fueron progresos para bien, es un equipo muy competitivo, se ha continuado con una identidad, idea, muy intensa de jugar”, puntualizó el serbio de 47 años de edad.