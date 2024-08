¿A ilusionarse? Orbelín Pineda confirmó por qué razón no fichó por Rayados de Monterrey

El Guadalajara ha conseguido una segunda oportunidad para repatriar a un ex-Chivas en el futuro. Recién el mediocampista que fuera parte del último campeonato del Rebaño Sagrado en 2017, Orbelín Pineda, reconoció que no pudo volver a la Liga MX para jugar con Rayados de Monterrey debido a que su club el AEK Atenas lo impidió. De esta manera, su vuelta a México quedó postergada y el chiverío tiene más tiempo para planear un eventual regreso.

El nacido en Coyuca de Catalán, Guerrero, le contó a TUDN la razón del porqué no llegará a La Pandilla en este mercado de pases veraniego. Si bien se trata de una buena noticia, ya que seguirá siendo un potencial fichaje para los rojiblancos, el hecho de haber estado prácticamente amarrado con otro club debería ser motivo de preocupación para la directiva del chiverío, que sigue sin poder atraer al mejor talento mexicano disponible.

La explicación de Orbelín Pineda

“Mi agente es el que se encarga de escuchar las propuestas. No sabemos dónde podemos estar. Damos las posibilidades de escuchar a todos los equipos, entonces había una posibilidad de regresar a México, se la propusieron el equipo griego y ellos dijeron que no. Al final de cuentas somos profesionales y tenemos que trabajar, tenemos un contrato, poderlo aprovechar al máximo. Estamos en Europa, trabajando, estamos para mejorar y llegar lo más alto posible; no sólo estar en la Liga Griega, sino estar en un equipo mejor, pero es trabajo día a día, ir mejorando y pensar en grandes cosas”, dijo el jugador de 28 años de edad.

De esta manera, el también exfutbolista del Cruz Azul tratará de consolidarse en el balompié de Grecia y en el futbol de Europa en general, ya que no descarta el poder dar el salto a otro club con mayor proyección en el Viejo Continente en el mediano plazo.

“Es difícil, sabemos que cuando uno cierra las puertas tampoco estar toque y toque es fastidioso, voy a tratar de hacer mi labor, dar lo mejor posible. Tengo un contrato que tengo que respetar y respetarlo lo mejor posible y con las mejores actuaciones en la cancha para que puedan hablar y argumentos de que estoy haciendo bien las cosas”, puntualizó.