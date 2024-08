Chicharito Hernández esperaba ansioso por jugar contra su exequipo Los Ángeles Galaxy, sin embargo, en el calentamiento previo al partido de Chivas de Guadalajara por la Leagues Cup sintió una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda. El delantero nuevamente causó baja, en uno más de los múltiples problemas físicos que le han aquejado desde que se rompiera el ligamento cruzado hace más de un año.

El pasado 4 de agosto, antes del encuentro contra el conjunto de la MLS, a Javier Hernández se le realizó una resonancia magnética, misma que encontró una lesión muscular. Desde entonces, CH14 se ha mantenido en proceso de rehabilitación y por lo pronto ha causado baja para el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX frente a los Tigres UANL.

Pulpo Zúñiga defendió a Chicharito Herández

“El menos culpable es el Chícharo. Si alguien quiere estar bien físicamente es él. Cuando se lastimó la rodilla con el Galaxy, yo estaba en ese partido, mencionaba que lo más complicado de esa lesión, a esa edad, es que uno siente que se le va el tiempo. Uno quiere recuperarse lo antes posible, a mí se me hacía que estaría bien que lo esperaran un poco más”, asegura el exportero de las Chivas, Martín Pulpo Zúñiga, en charla exclusiva con Rebaño Pasión.

“Yo tuve esa lesión tres veces. La misma pierna me operaron y se creía que a los seis meses, haciendo toda la rehabilitación, ya estaba sano. Y me volvía a romper. Cada recuperación es diferente. Ha tenido otras lesiones y hasta cierto punto es normal. El cuerpo comienza a compensar, por más duro que hayas trabajado. A mí no me extraña, incluso Kobe Bryant tuvo una lesión, y se recuperó y durante muchos meses tuvo lesiones de todos lados. Un tipo que se cuida mil, de gran mentalidad y le sucedió. A una edad avanzada es más peligroso”, añade.

¿Más paciencia a Chicharito?

Hernández Balcázar tiene 36 años de edad, por lo que se encuentra en el tramo final de su carrera deportiva. Luego de diversas lesiones y molestias que provocaron que solamente marcara un gol en el Clausura 2024 durante su flamante regreso al Rebaño Sagrado, Fernando Gago comenzaba a darle más tiempo de juego, al ser titular en los cuatro primeros juegos del presente certamen y el 78% de los minutos jugados, aunque seguía sin marcar gol. Ahora, deberá esperar un poco más en su intento por recuperar su mejor versión.

“Seguramente Chícharo se sentía bien y es cuestión de esperarlo. Yo, por quién es, tendría toda la paciencia del mundo. Es importante que las burlas que hay alrededor del Rebaño, los programas que le tiran al Chícharo, que el aficionado no lo tome tan personal y tenga paciencia. El potencial lo tiene, hay que esperar a que se recupere”, dice Zúñiga, quien actualmente es comentarista en Fox Deportes y Apple TV.

El aporte de CH14 a Chivas más allá de los goles

Javier luce mucho más musculoso que en antaño, lo que bien podría haberle disminuido esa movilidad que le caracterizaba. Además, la nueva versión de Chicharito posee un carácter mucho más fuerte y con mayor liderazgo, algo que ha sumado en el vestidor rojiblanco, más allá de que su impacto no se haya notado del todo en el campo de juego.

“Estoy seguro que le ayudará bastante al equipo. Como quiera es un plus tenerlo en el vestidor. Lo ven trabajar bien, con esa mentalidad, y eso te permea a los demás. Primero tiene que estar bien. Yo esperaría que le dieran todo el beneficio de la duda y hasta que lleguen los goles, todos se queden tranquilos. Mentalidad tiene de sobra”, sentencia Pulpo.