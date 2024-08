La lista es larga y ha lacerado históricamente a Chivas de Guadalajara. Hace casi un año, una indisciplina protagonizada por Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez, cuando metieron mujeres al hotel de concentración del Rebaño Sagrado en Toluca, cimbró las entrañas del club al generar un escándalo colosal que salpicó al prestigio de la institución y provocó el destierro de los dos primeros ante la molestia del dueño del equipo Amaury Vergara.

Lamentablemente para la causa rojiblanca, no se trató del primer alboroto provocado por las parrandas de miembros del equipo más querido de México. De hecho, anteriormente, Vega Rojas ya había sido parte de una fiesta con Uriel Antuna en donde ambos se grabaron bebiendo Smirnoff de tamarindo mientras cantaban plácidamente.

Indisciplinas, una lamentable constante en Chivas

Otra famosa fiesta ocurrió cuando Ricardo Peláez era el director deportivo del club. Quien acaparó las miradas fue Dieter Villalpando, quien fue acusado de supuestamente haber abusado de una menor. También estuvieron presentes Chofis López, Alexis Peña y José Juan Gallito Vázquez en el incidente, mismo que provocó la salida de todos y cada uno de ellos de un equipo que no ve la forma en cómo detener estos actos que se han convertido en una constante.

“Existe en todos lados (indisciplina). El tema es que, en Guadalajara, si llegas con estos malos hábitos, te expone. Si hablamos del Chicote (Calderón). ¿Tú crees que llegó a Guadalajara y surgieron estos malos hábitos? Ya llegan así, lo que sucede es que en Necaxa no pasa nada, con todo respeto. El futbolista tiene que ser consciente que 24/7 tienen el reflector encima. Y te está siguiendo”, dice Martín Pulpo Zúñiga al respecto en charla con Rebaño Pasión.

¿Cómo frenar las indisciplinas en Chivas según Pulpo Zúñiga?

Recientemente, W Deportes informó, sin revelar nombres, que otros dos futbolistas del equipo fueron vistos en un bar de la Ciudad de México. Este hecho ocurrió durante el tenso periodo en el que el Rebaño Sagrado no tuvo actividad debido a su prematura eliminación de la Leagues Cup, torneo que provocó un parón de la Liga MX. Para quien fuera guardameta del Deportivo Guadalajara en el campeonato obtenido en el Verano 1997, la solución a esta constante es clara.

“Para esto (frenar indisciplinas) se necesitan referentes en el equipo que les hagan sentir al equipo en dónde están parados. Jugadores de fuerzas básicas, que llegan al primer equipo y se colocan. En mi momento referentes El Tilón, Joel Sánchez y Camilo Romero lo hacían”, asegura el exportero de 54 años de edad, quien ve la respuesta en forjar talento en fuerzas básicas, identificado con los colores del club.

Quienes llegan de fuera, ¿los menos disciplinados?

Hace poco fue el propio Camilo Romero quien denunció que en su momento, el entrenador argentino Osvaldo Ardiles llegó a Chivas y se dedicó a beber todo el tiempo sin importarle su trabajo al frente del club tapatío. Una crítica que confirma el nivel de compromiso del que habla Zúñiga respecto a los jugadores surgidos de cantera y también desnuda este problema que se da en todos los niveles de la institución.

“Cuando llegué (a Chivas) pensé que el Clásico importante es el de América, que era ese mi sueño, jugar un Clásico con Chivas. Y cuando llego y se acerca el Clásico contra Atlas, veía a los líderes cómo lo están viviendo en la semana. Camilo me decía que contra lo que sea, que aunque chocara contra el poste, pero no lo podemos perder. Esto es lo más importante que hay aquí en Guadalajara. Te manda el mensaje de que vamos por todo. Después me di cuenta lo que significaba. Ganarle a Chivas era el campeonato para el Atlas. Aprendes a que así es la situación”, puntualiza.