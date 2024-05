Alexis Peña, defensor central que supo formar parte de Chivas, estuvo tiempo atrás en el centro de atención por su salida del club. Aunque mucho se ha hablado acerca de la indisciplina y los conflictos internos de aquel momento, el futbolista dio su versión acerca de los hechos que derivaron en su adiós.

En una reciente entrevista con David Faitelson, Peña recordó su “corta experiencia” como jugador del Rebaño y reveló algunos detalles sobre la famosa fiesta que, según se informa, le costó su lugar en el equipo. Según Peña, esos fueron momentos difíciles en Guadalajara, ya que fue durante la pandemia de COVID-19, no estaba teniendo mucha actividad y luego ocurrió el incidente de la fiesta.

¿Fue injusto? Peña cree que sólo estuvo “en un lugar equivocado”

“Realmente no hice nada, a lo mejor solo estuve en un lugar equivocado, asumí las consecuencias de lo que se decidió y siempre tomándolo de la mejor manera, haciéndome responsable como lo he hecho en toda mi carrera”, dijo Alexis Peña respecto a lo sucedido. Después del incidente, fue cedido a préstamo al Cruz Azul.

A pesar de la controversia, Peña ha mantenido una actitud positiva y ha continuado su carrera con determinación. En sus propias palabras: “La verdad no sé ni qué responder, ni las sensaciones que tuve, no jugué un solo partido, un solo minuto, fue cuando vivimos lo del COVID, jugamos a puerta cerrada, pasó muy rápido ese periodo, desgraciadamente me tocó salir no como uno quisiera, me fui a Cruz Azul que después de tanto tiempo se logró el campeonato”.

Peña casi no tuvo oportunidades en Chivas (Imago7)

La famosa fiesta ocurrió cuando Ricardo Peláez era el director deportivo del club. Además de Peña, otros jugadores como Dieter Villalpando, Javier “Chofis” López y José Juan “Gallito” Vázquez también estuvieron involucrados en el incidente. Todos ellos terminaron saliendo del club.

El paso de Alexis Peña por Chivas

Durante su tiempo como jugador rojiblanco, Alexis Peña sólo alcanzó a jugar un total de 11 partidos con la playera del Rebaño. De esa cantidad, en siete fue titular. Tras su salida de la institución, fue cedido a préstamo al Cruz Azul y actualmente juega para el Club Necaxa.