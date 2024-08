Las apuestas de boxeo en bet365 están ganando seguidores en México, aunque no son tan populares como otros deportes. Desde Chivas Pasión, te explicaremos las apuestas, el bono de bienvenida y los eventos clave para que triunfes con tus predicciones en el cuadrilátero.

bet365 boxeo: ¿Qué bonificaciones especiales ofrece este operador?

Podrás usar el bono de bienvenida por tu registro en la plataforma para apostarlo en las peleas que se programen y según las categorías que quieras (mosca, gallo, pluma, ligero, etc). Con o sin el código de bono bet365, recuerda que podrás realizar tu boleto de forma simple o combinada (pero sin mezclar selecciones en un mismo evento).

Como el boxeo no tiene unas ligas para cada país, ni cuenta con un calendario como el del fútbol o el tenis, no es posible encontrar cada día una oferta de apuestas para este deporte. Por ello, actualmente no se ofrecen promociones o bonificaciones especiales para esta categoría. Sin embargo, aprovechando que en este deporte es difícil encontrar el empate técnico, desde la plataforma de bet365 se pueden realizar apuestas por el ganador de una pelea, ya sea por noucaut o por decisión técnica.

Oferta de bonificación en bet365 México

Con el registro consigues la posibilidad de recibir el doble de tu primer depósito hasta por un valor de $5,000 MXN, cifra que es de las más altas que las casas ofertan actualmente para México.

El bono de bienvenida es la puerta a la diversión multiplicada y la posibilidad de vivir una experiencia en deportes que con dinero real tal vez no te atreverías a pronosticar. Si eres amante del boxeo, a pesar de no tener un número elevado de mercados como otros deportes, sí es posible usar el saldo otorgado solamente en secciones como ganador, método de victoria o asaltos en el ring, o de forma combinada con otros eventos deportivos.

Si aún no te has registrado en el sitio de bet365.MX, recuerda que solamente tarda pocos segundos diligenciando el formulario, el cual requiere de tus datos personales y de la verificación de tu cuenta.

¿Cómo conseguir el bono con bet365?

Obtener el bono de bienvenida para apostar en el portafolio de bet365 boxeo es un proceso fácil. Lo importante es que no hayas tenido un registro previo en este operador o que alguno de tus datos haya sido utilizado con anterioridad. Si no sabes cómo obtener el bono posterior a tu registro, aquí te lo explicamos:

Accede al sitio oficial de bet365 y regístrate. Recuerda diligenciar con tus datos el formulario de registro y si tienes un código promocional bet365 es el momento de inscribirlo.

Deberás leer y aceptar los términos y condiciones para confirmar tu registro. Cuando estés inscrito, ingresa a tu cuenta recién creada y escoge la sección de “depósitos” para hacer tu primer depósito (cuánto más valor recargues mejor será el saldo del bono).

Una vez hayas depositado el dinero, selecciona qué tipo de bono quieres (para deportes o para casino).

¡Listo, ya está activado tu bono! Ahora tendrás que realizar apuestas en los deportes que quieras, incluyendo los mercados de bet365 boxeo.

Captura de pantalla tomada en 20/07/2024

Términos y condiciones del bono de bienvenida deportes bet365

Todo bono de bienvenida de una casa de apuestas está sujeto a requisitos, términos o condiciones que cualquier usuario puede consultar con el proceso de registro, en la página web respectiva o, en su defecto, comunicarse con los canales de atención especializada. La casa bet365 dispone de unas condiciones para liberar y reclamar las ganancias producidas con su bono inicial. Por eso, aquí te presentamos algunas de ellas:

Esta oferta no está disponible para empleados de bet365 ni sus familiares directos.

Esta promoción solo es válida para mayores de edad y que residan en México.

La bonificación es del 100% del primer depósito, teniendo como valor máximo $5.000 MXN.

Es necesario un depósito de, al menos, $100 MXN para optar por el bono de bienvenida y solicitar la oferta en tu cuenta dentro de los 30 días siguientes al registro. Además, si realizas depósitos de $1.000 MXN o más recibirás adicionalmente 10 fichas doradas para juegos de casino.

No son válidos para esta bonificación los depósitos que se hagan mediante AstroPay Card, Baz y CoDi.

Si eliges apuestas en bet365 boxeo y la pelea se pospone y se reprograma dentro de las 48 horas siguientes, el boleto seguirá vigente a menos que realices la cancelación de éste

Las apuestas que se realicen deberán cumplir con ciertos requisitos (rollover) para liberar el saldo del bono, entre ellos, incluir, mínimo, una selección con momios de 1.50 o más.

¿Cómo apostar en boxeo en bet365 México?

Los mercados de boxeo principalmente se concentran en las secciones de ganador, método de victoria y asaltados, los cuales pueden ser atractivos en cuotas cuando de boxeadores conocidos se trata o de finales dentro de un ring se dispute.

Para pronosticar en el portafolio de apuestas bet365 boxeo, te presentamos cuáles son los mercados disponibles y más llamativos en cuotas. Veamos:

A. Apuesta ganador del combate: Esta posibilidad dentro del boleto de apuesta es la más común en bet365 boxeo, pues en esta selección se escoge al luchador que se alzará con la victoria, pudiendo ser por K.O., descalificación, decisión técnica o empate técnico.

B. Apuestas por ronda: Con esta modalidad la cuota aumenta al igual que la complejidad en el pronóstico, pues no solo se debe acertar el ganador de la pelea (en caso de combinarlo), sino, además, en cuál ronda consumará su triunfo.

C. Apuestas al número de asaltos: Esta es una de las apuestas preferidas por las personas que ingresan por primera vez al mercado del boxeo, pues se asimila con las selecciones “más o menos” que se encuentran en fútbol o baloncesto. Aquí, el apostador deberá elegir si habrá más o menos asaltos en la pelea. Por ejemplo, en el combate más de 6.5 asaltos (sí o no) con cuota de 1.80. En caso de seleccionar menos de 6.5 asaltos, y la pelea solo llegue hasta 6, el boleto se considerará ganador.

Captura de pantalla tomada en 19/07/2024. Cuotas sujetas a cambios.

Eventos más importantes del boxeo

Si tienes pensado apostar en bet365 boxeo, te presentamos los combates que debes tener en cuenta para tus análisis y pronósticos. No desaproveches la oportunidad de ingresar al mundo del deporte de las “narices chatas” y ganar un buen dinero.

Pelea Fecha Joe Joyce vs. Derek Chisora (peso pesado) 27 de julio Isaac Cruz vs. José Valenzuela (título superligero) 3 de agosto Andy Cruz vs. Antonio Morán (peso ligero) 3 de agosto Luis “Venado” López vs. Angelo Leo (por el título FIB de peso pluma). 10 de agosto Brandon Adams vs. Francisco Verón (peso superwelter) 30 de agosto Yoshiki Takei vs. Daigo Higa 3 de septiembre Eduardo “Rocky” Hernández vs. Thomas Mattice (peso superpluma) 13 de septiembre Dalton Smith vs. Jon Fernández (por el título europero superligero) 28 de septiembre Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev (campeonato indiscutido de peso semipesado) 12 de octubre Mike Tyson vs. Jake Paul (peso pesado) 15 de noviembre Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury (campeonato indiscutido de peso pesado) 21 de diciembre

¿Qué tipos de apuestas deportivas están disponibles en bet365?

El sitio web o app oficial de bet365 es de las mejores plataformas en cuanto a categorías deportivas se trata. Actualmente, esta casa de apuestas presenta la cobertura de más de 30 deportes, entre los cuales puede citarse el fútbol, baloncesto, tenis, rugby, béisbol, fórmula 1, speedway, waterpolo o dardos, entre otros. Dentro de cada uno de ellos, podrás encontrar la cobertura de las mejores ligas, eventos o campeonatos de cualquier parte del mundo.

Dentro de los deportes que más llaman la atención de los mexicanos están el fútbol, baloncesto, béisbol, fórmula 1 y boxeo. Este último gracias a peleadores reconocidos actualmente como Óscar Valdés, Emanuel Navarrete, Canelo Álvarez y Juan Francisco Estrada.

¿Cuáles son las diferentes probabilidades?

En la plataforma de bet365 son varias las probabilidades de apuestas que se pueden realizar, ya sea en un único deporte o mezclando varios de ellos en 1 solo boleto. Dentro de cada categoría, podrás encontrar distintas posibilidades (ganador, número de sets, marcador, número de asaltos, triunfador de la pole position, anotador, etc y dependiendo del deporte).

Para las apuestas bet365 boxeo las probabilidades están concentradas en el campeón de un combate o de la categoría de peso, el ganador de una simple pelea, el número de asaltos y el round donde se dará el triunfador de la pelea. Para encontrar todas las posibilidades en las que puedes ganar, accede al portafolio bet365 y verifícalo tú mismo.

¿Qué debes tener en cuenta en las apuestas bet365?

Para apostar en el mercado de bet365 boxeo, es importante que te enteres de todas las opciones que pueden ocurrir dentro de un cuadrilátero, pues de eso depende disminuir las sorpresas y tomar decisiones claves en detalles que surgen en la pelea. Lo primero que debes hacer es investigar el peso de ambos boxeadores, la mano dominante y el historial de ellos en esa categoría.

Revisa, además, las estadísticas de combates recientes, pues, aunque un luchador haya ganado una pelea, esto no significa que no haya estado en aprietos para hacerlo. Evalúa los puntos fuertes y débiles para saber cuántos rounds de combate puede tener la que quieres apostar. Por ello, guíate de los favoritos, ya que, en muchos casos, son los más opcionados para la victoria, pero si te quieres arriesgar por el forastero hazlo con montos bajos de dinero en tu apuesta.

bet365 boxeo transmisión en vivo

Difícilmente se encuentra el servicio de streaming de bet365 habilitado para un combate de boxeo, teniendo en cuenta que las peleas son programadas por empresarios o entidades que han comprado o que venden exclusivamente los derechos de transmisión. Aunque si quieres ver una pelea, es posible que en los juegos olímpicos se pueda disponer de esta opción. Sin embargo, te recomendamos consultar con la plataforma y verificar en la fecha del combate si se está ofreciendo la visualización de las imágenes. Cualquier pregunta, no dudes en comunicarte con el servicio al cliente de bet365.

bet365 boxeo 2024: Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mercados de apuestas de bet365?

El sitio web de bet365 ofrece apuestas en más de 30 deportes, ya sea en boletas simples y combinadas a prepartido o en vivo. Los mercados pueden ampliarse en cuotas gracias a los momios que encuentras en promociones. No te quedes sin disfrutar de los cientos de selecciones que hallas en cada categoría.

¿Debo apostar por los favoritos o por los forasteros?

Elegir entre el boxeador favorito o el forastero depende de tu presentimiento o de tus preferencias. Ten en cuenta que al apostar por los favoritos las cuotas no suelen ser altas, aunque las probabilidades de victoria aumentan. Por eso, es importante en ocasiones apostar por los forasteros, pues con una apuesta a bajo valor, pero con una cuota interesante, las ganancias pueden ser atractivas.

¿Cómo se determinan los favoritos en el boxeo?

Los favoritos en bet365 boxeo se determinan por el nivel de peleas ganadas, el peso del boxeador, el oponente que enfrenta, la disciplina que mantiene, el historial que presenta, los seguidores que tiene, entre otras cosas. Por eso, te recomendamos que si quieres apostar en este deporte analices todas las opciones y evalúes la actualidad de los boxeadores.