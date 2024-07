seguidores que tienen otros deportes como el fútbol o el baloncesto, sí es uno de los mejores en cuanto a cuotas, emociones y reconocimiento dentro del público experto en México. Aunque para esta edición del Tour de Francia no participó ningún ciclista mexicano, eso no es impedimento para recordar las gestas de Isaac del Toro, y animarse a pronosticar el campeón de este 2024, los ganadores por etapas o las predicciones sobre la Vuelta a España o los campeonatos de Europa, que son las próximas carreras de la UCI.

bet365 ciclismo Nuestra calificación Oferta de bienvenida Regístrate, deposita y dobla tu recarga hasta $5.000 MXN – Calificación: 4,5 Mercados 4,5 Probabilidades 4,5 Opciones de transmisión / en vivo 4,3 Aplicación móvil 5,0 Opciones de pago 4,0 Servicio al cliente 4,5 Calificación promedio 4,5 ¡Regístrate ya!

Bono de bienvenida bet365

¿Te imaginas recibir $5,000 MXN para apuestas gratuitas en deportes y que puedas ganar dinero real? Esa posibilidad te la brinda bet365 solamente con tu registro en la plataforma y un primer depósito de mínimo $100 MXN. ¿Lo mejor? Que si recargas tu cuenta con un monto superior a $1,000 MXN no solo aumentas el saldo de bonificación a otorgar, sino, además, recibes 10 fichas doradas para que juegues en el casino.

Ten en cuenta que el bono de bienvenida o codigo bonus bet365 podrá ser activado para deportes o para casino. Si deseas usarlo para apuestas deportivas podrás hacerlo en las más de 30 categorías que tiene esta casa, incluyendo el portafolio bet365 ciclismo. No olvides que tienes un tiempo máximo para redimirlo y que deberás cumplir con ciertos requisitos, los cuales puedes conocer y consultar en la página web de este operador.

Mercados de apuestas disponibles

bet365 ha conseguido un reconocimiento importante entre los usuarios en México, y no ha sido gratis, pues ha sido la constancia, la publicidad, la diversidad en su portafolio, acompañada de una confiabilidad y seguridad en las apuestas en su plataforma. Sus cuotas son competitivas frente a otras casas de apuestas, así como su presencia en varios países de Hispanoamérica ha hecho que su marca sea considerada una de las más valiosas en el mercado de juegos de azar.

Dentro de la oferta de categorías deportivas, se pueden encontrar más de 30 opciones lideradas por los pronósticos en fútbol (Liga MX, Premier League, Serie A de Italia, etc), seguido por las selecciones en béisbol, tenis, boxeo, golf, balonmano o futsal, entre otros. Con estos mercados, bet365 ciclismo posiciona a la casa de apuestas como un lugar ideal para apostar en cualquier mercado o modalidad.

Cuotas y probabilidades bet365

Uno de los factores más llamativos de un operador son sus cuotas y eso sí que lo sabe bet365 que ofrece apuestas y cuotas que compiten en el mercado y que responden a los favoritismos o dinámica propia de los eventos deportivos. En fútbol y en bet365 ciclismo se evidencia que las cuotas no son inferiores en muchos mercados a las que tienen casas como Caliente, 1XBET, Betano o Strendus. Recuerda que si una cuota es baja es porque la posibilidad de darse es muy probable, y, viceversa, si es alta es porque la tendencia a que se concrete es casi nula.

Si quieres aumentar tus cuotas, lo único que deberás hacer es buscar las promociones de “aumento de parlay”, los cuales te mostrarán la guía de los encuentros con cuotas más altas del mercado (ya sea en tenis, fútbol o multideportes), así como la posibilidad de armar un boleto de apuestas combinado.

Captura de pantalla tomada en 23/07/2024. Cuotas sujetas a cambios.

Streaming y apuestas en vivo bet365

¿Te gustaría seguir los eventos del deporte en video? Este operador de apuestas dispone para sus usuarios la posibilidad de observar los encuentros deportivos (fútbol, tenis, baloncesto, atletismo, etc) de cada jornada a nivel mundial a través de su servicio de streaming. Esta herramienta la podrás identificar gracias a un icono de video al lado del partido seleccionado. Recuerda que no es necesario contar con cash en la cuenta para disfrutar de los encuentros. Lo único que requieres es un buen acceso a internet para no interrumpir la continuidad del juego.

Junto con el servicio de transmisión en vivo, bet365 ofrece la modalidad de apuestas en vivo sobre cualquier categoría deportiva y en encuentros que se disputan cada día en los mejores campeonatos del mundo. Con esta opción, podrás visualizar todas las estadísticas del evento, así como apostar en el ganador del partido, siguiente tiro de esquina, próximo gol, siguiente saque, entre otros. ¿Lo mejor? Con este tipo de apuesta sabrás si tu boleto es ganador o no casi al instante.

bet365 app móvil

bet365 ciclismo también dispone de su portafolio de mercados de apuestas en versión móvil. Por ello, los usuarios de Android o iOS (desde 12.0) tienen una forma más fácil y cómoda de realizar sus pronósticos donde quieran y a la hora que deseen. Solo deben buscar en la tienda o store de su celular la aplicación “bet365” o ingresar a la página de este operador y buscar la opción de descarga para tu dispositivo. Verifica que no tengas restringida la opción de instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas en tu dispositivo y ¡listo!

Ahora, si no quieres tener la app en tu celular porque no tienes capacidad de almacenamiento, ¡Tranquilo! podrás acceder a las opciones de be365 desde el explorador de internet de tu móvil. Solo necesitas buscar la plataforma en la web e ingresar a tu cuenta sin necesidad de usar la app. Desde esta opción también podrás seguir el evento que desees, apostar en vivo, depositar o usar el bono de bienvenida.

Métodos de pago en bet365

En bet365 podrás encontrar una gran variedad de opciones de métodos de pago, lo cual la convierte en una casa que está a la vanguardia de los medios transaccionales actuales y más populares de la web. En la plataforma del operador de origen británico existe la posibilidad de recargar la cuenta desde $100 MXN a través de tarjetas débito o crédito o con mecanismos como Paysafecard, CoDi, Paypal, AstroPay, u otras plataformas populares como Oxxo o Todito Cash.

Si lo que deseas es retirar dinero de tus apuestas exitosas, las opciones se centran en 3 posibilidades que son: i) tarjeta débito; ii) tarjeta de crédito; iii) transferencia bancaria por Wire Transfer. Recuerda que bet365 no cobra ningún tipo de comisión por la transacción, pero tu banco tal vez sí. Tampoco olvides que los retiros llegan a tu cuenta en un plazo de 1 a 5 días hábiles (dependiendo del medio usado).

Servicio al cliente bet365

Si presentas alguna dificultad o inconveniente con los mercados bet365 ciclismo, o solo quieres conocer más a fondo sobre este operador, podrás acudir con el servicio al cliente que te podrá atender por medio del chat en vivo durante las 24 horas del día. También lo podrás hacer por correo electrónico para que desde tu cuenta personal remitas un email en el que te responderán con prontitud. No te quedes con dudas, contacta a bet365 México si tienes alguna reclamación o deseas ampliar más información sobre su portafolio de apuestas.

Nuestro veredicto

Después de evaluar y comentar la plataforma bet365, incluyendo sus ofertas deportivas y bono de bienvenida, es de resaltar que la opinión de los expertos de Chivas Pasión sobre este operador es sobresaliente. Esta casa llegó al mercado mexicano en 2019 y desde entonces se ha potenciado como una plataforma fuerte para Latinoamérica gracias a su variedad en el mercado de apuestas y su cobertura en eventos deportivos. Sus métodos de pago son variados, sus cuotas competitivas y su atención al cliente es especializado, sin dejar de mencionar las promociones que se ofertan y que permiten a sus usuarios tener una oportunidad para ganancias duplicadas.