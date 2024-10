La elección del nuevo entrenador se ha tardado más de la cuenta en las Chivas de Guadalajara. La afición espera una presentación del próximo estratega desde el inicio de semana, pero finalmente no hubo comunicado alguno y el Rebaño continuará con interino durante algunos días más.

Este sábado, las Chivas visitan al Pachuca en un duelo importante, pues se necesita sumar para acercarse a la clasificación directa para la Liguilla. Mientras tanto, los fanáticos siguen esperando novedades respecto a quién será el nuevo entrenador, aunque hay mucho hermetismo por parte de la directiva.

Arturo Ortega dirige ante Pachuca

Arturo Ortega se hará cargo del primer equipo vs. Pachuca. ¿Se queda el resto del Apertura 2024? (Imago7)

Aunque se esperaba que su presencia sólo fuera en el Clásico Nacional en Houston, Arturo Ortega también se hará cargo del primer equipo para el duelo de este sábado, ante Pachuca. De esta manera, el entrenador del Tapatío, escolta en la Liga de Expansión, tendrá la difícil misión de levantar al Rebaño en este cierre de la fase regular. Los Tuzos, su rival, marchan en el 15° lugar, por lo que no pasan por un buen momento.

Nueva lesión en Chivas: Antonio Briseño

Briseño terminó lesionado el Clásico Nacional (Imago7)

Finalmente se confirmó que el amistoso en Houston dejó secuelas para el Rebaño Sagrado. Y es que el sitio oficial de la institución confirmó la lesión del Pollo Briseño: “Durante los últimos minutos del partido ante América, Antonio presentó una molestia en la cara posterior de la pierna derecha. Después de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una lesión muscular de bíceps femoral derecho, por lo que ya trabaja en su recuperación para volver lo antes posible”, explicó el comunicado. ¡Otra baja para el Rebaño!

¿Qué pasa con el próximo entrenador de Chivas?

Mientras Espinoza espera, Chivas analiza alternativas (Imago7)

Mucho silencio y hermetismo hay en Verde Valle respecto a la elección del próximo estratega rojiblanco. Está claro que si todavía no hubo un anuncio, es porque la decisión no está tomada y los nombres sobre la mesa no logran consenso entre los directivos. Gerardo Espinoza sigue siendo opción, pero ahora se habla de opciones europeas a cargo de “los españoles” Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejón, quienes presionan para elegir al próximo estratega. Por su parte, Alejandro Manzo es el encargado de trabajar con las opciones del mercado local.