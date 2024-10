El timonel argentino decidió irse del conjunto rojiblanco y acabar de manera abrupta con el proyecto donde no duró ni un año.

Las Chivas de Guadalajara no solamente sufrieron las consecuencias de la salida de Fernando Gago de manera repentina para irse a Argentina a dirigir a a Boca Juniors, y que recientes versiones han salido a la luz de la manera en que se conducía junto con su cuerpo técnico, donde sostenía un distanciamiento con Federico Insúa desde hace varios meses.

La intención de Fernando Gago siempre fue aceptar el ofrecimiento de los Xeneizes, no obstante, no tenía contemplado al Pocho Insúa para seguir trabajando con él, ya que una cuestión personal rompió con la relación amistosa y laboral con la que llegaron al Rebaño Sagrado, por lo que reportes de ESPN indican que cada uno trabajaba por su cuenta.

Fernando Gago “se robó” el trabajo del Pocho Insúa

Según algunas fuentes consultadas por el medio citado, Gago ya no consultaba nada con Insúa, quien era el que manejaba gran parte del proyecto estratégico con los jugadores de Chivas y que a su vez poco a poco se fue desprendiendo del organigrama del entrenador principal, aunque en ningún momento hicieron público su distanciamiento, ni en los entrenamientos, ni en los partidos.

Insúa llegó con Gago, pero se quedó en México. FOTO: IMAGO

“’El proyecto lo armó Insúa. Cuando se rompe esa sociedad, ya no se trabajaba en equipo, no le consultan cosas (a Insúa) que son de la sociedad que se armó. Entonces, no lo hicieron participar en absolutamente nada, algo se rompió, algo de la confianza, algo le pasó a él (a Gago)’, señalaron fuentes”, fue algo de lo que publicó el portal de ESPN.

El citado medio señala que fue después del partido contra Monterrey fue cuando Gago recibió el primer contacto con Boca Juniors para dejar la Perla Tapatía, lo cual no luce descabellado porque el primer tiempo del Clásico Tapatío fue de los peores minutos de Guadalajara desde que el argentino asumió el banquillo.

Una vez que se consumó la partida de Gago a Argentina lo hizo sin el Pocho Insúa, quien sigue en México esperando conocer su futuro como entrenador ya sea en nuestro país o en alguna otra parte. Lo cual no resulta extraño porque cabe recordar que el exvolante ofensivo jugó en el América.