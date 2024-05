10bet México

Antes de mostrarte cómo abrir una cuenta en 10bet, queríamos comenzar aclarando este punto por si existe alguna duda. 10bet México es una casa de apuestas totalmente segura y confiable, así como legal gracias a los permisos DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 y DGJS/4477/2022, DGJS/4478/2022 de la SEGOB. Esto quiere decir que la Secretaría de Gobernación regula la actividad de 10bet en territorio mexicano y, por lo tanto, puedes operar en la plataforma con toda confianza.

La casa de apuestas se toma la seguridad del sitio web y la app móvil muy en serio. Cuenta con protocolos seguros de encriptación para proteger los datos personales y financieros de los usuarios, así como un servicio de atención al cliente abierto 24/7.

Cómo abrir una cuenta en 10bet México

Para completar el 10bet registro, puedes seguir el siguiente tutorial:

Accede al sitio de 10bet México. Si lo deseas, también puedes registrarte mediante la 10bet app móvil. En el menú superior de la página de inicio verás un recuadro de color verde donde dice REGÍSTRATE. Se sitúa en la parte derecha de la pantalla, puedes verlo en la imagen de abajo.

Se abrirá una ventana con un formulario de registro, como el que se muestra en la imagen. Rellena todos los datos requeridos, acepta los términos y condiciones, y la política de privacidad, y pulsa sobre “Regístrate”.

Puede que tengas que confirmar tu correo electrónico dando clic en el enlace que te enviarán al email. ¡Listo! Ya estarás registrado en 10bet y podrás empezar a apostar en la plataforma. Eso sí, recuerda hacer tu primera recarga para comenzar a jugar.

Promociones de bienvenida en 10bet México

Ya hemos explicado cómo abrir una cuenta en 10bet, pero no queremos dejar de mencionar las promociones que están disponibles para los nuevos clientes.

Promoción Descripción Consigue el bono 10bet Bono de bienvenida Apuestas Deportivas Recibe hasta $3.000 MXN con tu primer depósito Regístrate 10bet Bono de bienvenida Casino Recibe hasta $3.000 MXN con tu primer depósito Regístrate

Bono de bienvenida 10bet Deportes

El bono de bienvenida para los nuevos jugadores mexicanos duplica el depósito inicial hasta 3.000 pesos. Es decir, si tras completar el registro, recargas tu cuenta con 2.500 pesos, 10bet te regala otros 2.500 pesos. Un total de 5.000 pesos mexicanos se añadirán a tu saldo para apostar.

La promoción se puede usar tanto en la sección de apuestas deportivas como en la sección de casino del operador. Solo debes tener presente que para retirar las ganancias que generes con ese saldo del bono, es necesario cumplir con los requisitos de rollover. Son los siguientes:

Para activar el bono es necesario hacer un depósito mínimo de 100 pesos.

Vigencia del bono: 30 días.

Plazo para activar el bono tras el registro: 7 días.

Rollover: 3x el valor del bono más depósito.

La cuota mínima de las apuestas para contribuir a la liberación del bono es de +100 (2.00).

Apuestas de Sistema, apuestas Yanki, apuestas opuestas, apuestas incrementadas, apuestas recuperadas (cash out), apuestas canceladas y apuestas en deportes virtuales están excluidas.

El bono da derecho a una máxima ganancia de hasta 5,000 MXN en efectivo.

Bono de bienvenida 10bet Casino

El 10bet bono de bienvenida también se puede jugar en las mesas de casino del operador. La casa de apuestas cuenta con Ruleta, Blackjack, Póker, Tragamonedas, y Bingo, entre otros juegos. La promoción te permite apostar en estos juegos y también en los de la sección Casino en Vivo.

El monto que se ofrece es el mismo que en la oferta para Deportes, ya que se trata en realidad del mismo bono: 100% sobre el primer depósito hasta $3.000 MXN. Los términos y condiciones que debes cumplir para liberar las ganancias que generes jugando en el casino son los siguientes:

Términos y condiciones:

Para reclamar el bono es necesario depositar al menos 100 pesos.

Vigencia del bono: 30 días luego de recibido y utilizado por primera vez

Plazo para reclamar la promoción: 7 días tras el registro.

Rollover: x30 el valor del bono más depósito.

Se tendrá en cuenta para el rollover hasta 400 MXN por apuesta colocada.

El bono da derecho a una máxima ganancia de hasta 5,000 MXN en efectivo.

Las apuestas realizadas sobre Slots, Video Bingo y Scratch Cards contribuyen al 100%, Blackjack y Roulette: 5%, Video Póker, Baccarat, y todos los demás juegos no contribuyen.

Apuestas opuestas y apuestas que ocupan más del 75% de la mesa están excluidas.

FAQs

Terminamos este contenido sobre cómo abrir una cuenta en 10bet con algunas de las dudas más frecuentes de los usuarios.

¿Qué se necesita para abrir una cuenta en 10bet?

Registrarse en 10bet solo requiere que seas mayor de edad (18 años) y residas en México. Esas son las dos únicas condiciones que se establecen.

¿Tengo que verificar mi identidad para abrir una cuenta en 10bet?

No, no es necesario completar el proceso de verificación de identidad KYC (know your client) para poder registrarse en 10bet. Sin embargo, si no verificas tu identidad en la plataforma, tu cuenta no estará 100% operativa. Por ejemplo, no podrás retirar tus ganancias. Por lo que es importante que completes este protocolo.

¿Qué hacer si no puedo entrar a mi cuenta 10bet?

Si tienes algún problema a la hora de acceder o encuentras dudas sobre cómo abrir una cuenta en 10bet, puedes comunicarte con el servicio de soporte al cliente a través del chat en vivo. Está operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana. También puedes hablar con ellos vía telefónica o por correo electrónico.