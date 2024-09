El guardameta de las Chivas de Guadalajara puede ser elegido por el nuevo entrenador para ser parte del once inicial.

La Selección Mexicana jugará un partido amistoso contra Nueva Zelanda en el Estadio Rose Bowl, en California, Estados Unidos. El duelo marcará el regreso de Javier Aguirre como entrenador, en su tercera etapa al mando del Tri.

Para su primera convocatoria, donde también jugará frente a Canadá, el Vasco decidió llamar a tres jugadores de las Chivas de Guadalajara: Raúl Rangel, Alan Mozo y Roberto Alvarado.

De todos modos, el once que saltará al campo de juego parece no contar con ninguno de los dos jugadores de campo y la duda es quién será el portero titular, ya que Tala fue titular en la primera práctica: ¿Será titular?

Apuestas a la meta invicta de México contra Nueva Zelanda

Un seleccionado bueno en Oceanía

Nueva Zelanda ha anotado en sus últimos cuatro partidos en la OFC Nations Cup, aunque sus rivales no han sido potencias: enfrentó a Islas Salomón, Tahití y dos veces a Vanuatu.

De hecho, en cuatro de sus anteriores cinco amistosos internacionales no han podido anotar: Túnez, Egipto, Grecia y Australia.

México ha logrado la meta invicta en dos de sus tres partidos en la Copa América, aunque eso no ha sido suficiente para conseguir la clasificación.

Una tendencia para ambos

En siete de los recientes ocho juegos del Tri, no han marcado los dos conjuntos. En ocho de los últimos nueve encuentros de los All Whites, no ha habido goles de ambos equipos.

México gana solo con la meta invicta

La Selección Mexicana ha ganado ocho de sus últimos 18 partidos: todos ellos con la meta invicta.

En la Copa de Oro 2023 contra Costa Rica, Jamaica y Panamá, un amistoso internacional frente a Ghana y otro más con Bolivia, un juego de Nations League ante Honduras y nuevamente con los panameños. El último fue contra Jamaica en la Copa América 2024.

México vs Nueva Zelanda: enfrentamientos directos