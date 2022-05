Chivas Femenil es un equipo que no se deja intimidar por ningún adversario de la Liga, por lo que el visitar el Estadio BBVA no es algo que inquiete al entrenador del rebaño, Juan Pablo Alfaro, quien admitió que no será sencillo imponerse en casa de Rayadas, pero dejó en claro que las regiomontanas tampoco podrán imponerse con facilidad.

“Rayadas es uno de los equipos fuertes, el torneo pasado tuvo el campeonato a su favor, en este fue el equipo del primer lugar general. En su cancha son fuertes, pero vamos a jugar con mucha personalidad, no vamos a regalar nada. Estamos como empezamos, no será fácil, pero haremos todo de nuestra parte para competir y sacar un buen resultado.

“Somos conscientes de que no va a ser fácil, pero también para ellas no será fácil. Este equipo viene cerrando fuerte, con buena inercia y esperemos que nos podamos recuperar de la mejor manera posible para llegar a complementar este partido de Vuelta con una buena actuación”, declaró en conferencia de prensa.

El ‘Pato’ hizo un análisis del rendimiento de su equipo en el duelo de Ida por el Campeón de Campeones, en donde admitió que el cansancio fue un factor que golpeó a su equipo, por lo que no les puede recriminar nada a sus futbolistas.

“Necesitamos tener más atención en segundas jugadas. Un centro que estuvo un poquito largo de Bernal que nos costó el gol. Me parece que pudimos estar mejor paradas, pudimos terminar esa jugada. Nos costó la movilidad por el cansancio. Hablar de algo que nos haya hecho falta, pues recalco el desgaste físico. El primer tiempo lo hicimos bien, teníamos más energías y en el segundo se nos complicó, por el mismo cansancio nos costó hacer cosas durante el partido”, concluyó Alfaro.

¿Cuándo se jugará la Vuelta?

El último compromiso de este año futbolístico en la Liga Femenil de disputará el próximo lunes 30 de mayo en el Estadio BBVA en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México, en donde Rayadas, campeonas del Apertura 2021 y Chivas, monarcas del Clausura 2022, definirán al mejor club de este periodo.

