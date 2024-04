Chivas Femenil viene de empatar ante Atlas por el Clásico Tapatío y la liga entró en un parate en medio de la fecha FIFA. A pesar de esto, las jugadoras se mantuvieron entrenando en Verde Valle, por lo que la afición habló en redes sociales para exigirle mucho trabajo luego de dejar ir los tres puntos contra las Rojinegras.

Tras la victoria contra América y la derrota con Tigres, en el Rebaño Sagrado había calma porque se habían logrado la mitad de los puntos y una buena imagen ante las últimas campeonas. Sin embargo, ante las Rojinegras se dejaron ir tres puntos, por lo que las rojiblancas cayeron en la tabla de posiciones.

Ante esto, Antonio Spinelli se mostró muy molesto en conferencia de prensa debido a que consideró que estos puntos no debían dejarlos ir. “Claramente hicimos un partido malo, muy por debajo no solamente de las expectativas, sino de lo que suele hacer el equipo. Digamos que ellas (Atlas) atacaron muy bien, salieron a jugar con la determinación que se tiene que salir a jugar”, comentó.

Y agregó: “Atlas está en una posición mentirosa, porque en algunos de sus partidos mereció más o compitió mucho más de lo que parece, es un equipo que saca muchos más puntos de visitante que de local y lo padecimos, sabíamos que nos podían presentar este partido”.

Por otra parte, la afición de Chivas Femenil le hizo sentir la presión a las jugadoras luego de que hayan caído. “La pausa por la Fecha FIFA no detiene el trabajo de las Rojiblancas”, publicaron en Instagram, por lo que varios aficionados exigieron mayor cantidad de horas de trabajo para lograr los resultados.

“Pues que trabajen mucha táctica fija, balón parado, como tocó y me desmarcó, disparos a la portería etc etc, por qué mucho físico y correr eso de 10 pero fútbol la verdad al ataque nada, después de santos No tiene ponche para que me alcance a estas chivas a solo calificar y a casa nada más”, expresó un seguir de Chivas Femenil.

¿Por qué no juega Chivas Femenil esta semana por el Clausura 2024?

Por otra parte, esta semana no verán acción en la Liga MX Femenil debido a que hay Fecha FIFA a nivel mundial. De esta manera, Chivas Femenil volverá a ver acción el próximo 14 abril cuando enfrente a Pumas por la jornada 14 del Clausura 2024.