La jornada 13 del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil tuvo al duelo entre Chivas y Tigres como uno de los más importantes. El Rebaño Sagrado alcanzó a rescatar un empate por 1-1 en el Estadio Akron gracias a un gol de Carolina Jaramillo, quien regresó al primer equipo después de una sanción que la privó de jugar los últimos cuatro partidos.

Caro Jaramillo, histórica de Chivas Femenil, protagonizó una gran polémica al llegar a los golpes con Yamile Franco, mediocampista rojiblanca, en la previa al Clásico Nacional ante América. A raíz de este hecho, la institución decidió sancionarlas por indisciplina y ambas jugadoras no pudieron estar en los duelos ante América, Mazatlán, Pachuca y Pumas.

Finalmente, después de la incertidumbre, las dos futbolistas reaparecieron en el duelo de este domingo frente a Tigres UANL. Al ser una de las jugadoras más importantes del equipo, Caro Jaramillo recibió una cálida ovación por parte de los fanáticos y como si fuera poco se dio el lujo de regresar con un gol que ayudó al Rebaño a evitar la derrota.

A poco del final, la futbolista de 30 años se filtró en el área y sacó un remate cruzado de zurda para poner el 1-1 y se la vio muy emocionada luego de vivir sin dudas días muy complicados.

El intercambio entre Karla Martínez y Caro Jaramillo

Luego del encuentro, Jaramillo reapareció en redes sociales y mostró su felicidad por volver de la mejor manera posible, marcando un gol importante para Chivas Femenil. En su cuenta de Instagram, la referente rojiblanca compartió una publicación de su pareja, Karla Martínez. “Dios está contigo siempre, lo trabajaste y luchaste todos los días, no mereces menos”, decía el mensaje que acompañaba al relato del gol. Ante esto, Jaramillo respondió: “Tú sabes lo que me he costado. Siempre he confiado en los planes de Dios”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

Tras el empate frente a Tigres UANL, ya son cinco encuentros sin conocer la victoria para Chivas. El próximo duelo del Rebaño será este domingo 6 de marzo, frente a Tijuana en el Estadio Akron, por la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.