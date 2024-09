Por la Jornada 13 del Apertura 2024, Chivas Femenil igualó por 1-1 ante Tigres UANL, equipo que llegaba como líder de la competición. El Rebaño sigue sin poder reencontrarse con la victoria, pero al menos rescató un punto ante un rival muy importante. Sin embargo, lo más notorio fueron los regresos de Carolina Jaramillo y Yamile Franco.

Las jugadoras rojiblancas venían de recibir una sanción por indisciplina, ya que llegaron a los golpes en un entrenamiento previo al Clásico Nacional. Luego de cuatro partidos ausentes, ambas regresaron y Caro Jaramillo se dio el lujo de marcar el gol del empate, demostrando su influencia dentro del equipo.

Joaquín Moreno habló de los regresos de Caro Jaramillo y Yamile Franco

Luego de semanas de incertidumbre por la situación de ambas futbolistas, el entrenador Joaquín Moreno habló de ello en conferencia de prensa: “Pues ellas cumplen la sanción, hoy están de regreso, les toca estar en banca, entrar y se saca el empate. ¿A qué me sabe? Lo importante es sumar, lo sabíamos”, afirmó el estratega.

El estratega rojiblanco, quien también ha recibido críticas por el desempeño del equipo, profundizó al respecto: “Primero somos personas. Cuando nos equivocamos tenemos que aceptar. Sabemos que las dos compañeros tienen mucha calidad y sencillamente es aprendizaje”, dijo Quino Moreno.

“Al servirnos como personas nos sirve como jugadoras. Nadie está por encima de la institución, del equipo. El aprendizaje ya está, las cosas ya están. No nos queda más que seguir sumando puntos y de ahí en más todas son importantes”, insistió Moreno realzando la importancia de la disciplina y dejando en claro que el conflicto con Jaramillo y Franco ya quedó atrás.

El balance del empate ante Tigres UANL

Ya son cuatro partidos sin poder ganar para Chivas Femenil, pero aún así Joaquín Moreno valorizó la igualdada ante Tigres: “Es importante para nosotros. Sin embargo estar en casa y dejar ir puntos no agrada mucho a mi en lo personal, pero me quedo más con la unión del equipo, el regreso de dos compañeras y lo que nos trajo en el día de hoy. La verdad me quedo satisfecho, aunque me hubiera encantado llevarnos los tres puntos, pero venimos de atrás y vamos a seguir trabajando”, enfatizó el estratega.