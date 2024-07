Chivas Femenil podría recibir un duro golpe en las próximas horas cuando el equipo viaje a Estados Unidos para comenzar su participación en la Summer Cup, competencia en la que se enfrentarán clubes de la Liga MX y la NWSL, debido a que Casandra Montero tendría prohibido el ingresar a aquel país.

A través de redes sociales ha comenzado a circular una versión sobre que la participación de la mediocampista rojiblanca en la Summer Cup podría estar en peligro debido a una serie de problemas de documentos con las autoridades de Estados Unidos.

Este tema salió a colación debido a que la propia Casandra Montero reveló que hace varios años su mamá se mudó al vecino del norte de México, por lo que consiguió una VISA con la que ingresó a aquel país; sin embargo, cuando quiso regresar el área de migración se la quitó y sancionó.

“A los meses de que yo quiero regresar, me detienen en migración, me quitan la VISA. Estaba tranquila, no sabes la noción del tiempo. Hacen que me regrese y llego a México, le hablo a mi mamá y me quiebro, porque sabía que difícilmente iba a poder verla porque me castigaron. El 10 de abril del 2018”, reveló la jugadora en el podcast, Resiliencia, de Chivas TV.

Los rumores sobre que el gobierno de Estados Unidos no ha quitado la sanción a Montero se incrementaron cuando en agosto del 2022, Chivas Femenil viajó a Texas para enfrentarse en un duelo amistoso al Inter de Milan; sin embargo, Cas no pudo realizar el viaje debido a que estaba “en trámite de la solicitud de VISA” o al menos así lo reportó el propio club.

¿Es un hecho que Casandra Montero no viaja?

Será dentro de unas horas cuando la escuadra de Chivas Femenil anuncie su postura oficial, ya que existe la esperanza de que después de seis años de aquel percance en el que le quitaron la VISA, el gobierno estadounidense le permita ingresar de nuevo a la futbolista del Rebaño.