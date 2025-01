Las Chivas de Guadalajara Femenil no pudieron mostrar su mejor versión y por segundo partido consecutivo empataron en el Torneo Clausura 2025, ahora con Cruz Azul, uno de los equipos más modestos de la campaña y que se ubica en la parte baja de la tabla de posiciones, pero el entrenador rojiblanco, Antonio Contreras celebró el resultado.

Al término del partido el estratega del Rebaño Sagrado argumentó que la buena noticia es que no hayan perdido, pues suman cuatro duelos sin conocer la derrota, no obstante, en los últimos dos compromisos no han podido ganar y apenas han marcado una anotación, ya que los dos compromisos iniciales fueron triunfos.

Antonio Contreras celebra que Chivas Femenil no haya perdido

“Es otro empate, pero siempre hay que ver el vaso medio lleno. No hemos perdido, y eso es lo más importante. Son ya cuatro partidos sin derrota, y eso tiene un valor. Estuvimos desordenados, pero en la segunda parte vimos una mejor versión”.

Caro Jaramillo no pudo cambiarle la cara al Rebaño. Foto/ Imago7/Oscar Meza

“Cambiamos el sistema y las jugadoras que entraron, como Gaby y Choco, dieron la cara. Creo que terminamos el partido con una buena actitud y podríamos haber ganado, aunque también reconozco el buen trabajo de Cruz Azul. La Liga se está poniendo interesante, pero es importante que la gente se dé cuenta del trabajo que están haciendo los rivales”, fue parte de lo que explicó el español en conferencia de prensa.

Contreras admitió que habrá críticas por su trabajo porque han descendido algunas posiciones en la tabla general, pero su única misión es seguir concentrado en su trabajo para volver a la senda del triunfo en los siguientes encuentros: “Estoy disfrutando mucho el trabajo con mis jugadoras. No me dejo llevar por las redes sociales y me concentro en lo que más me gusta: mejorar al equipo”.