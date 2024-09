Otra derrota de Chivas Femenil y Joaquín Moreno no piensa renunciar: “Vamos a morirnos hasta el final”

Chivas de Guadalajara Femenil volvió a perder en en Torneo Apertura 2024, ahora contra Pumas de la UNAM con un marcador de 3-1 en un partido correspondiente a la Jornada 12 que se celebró en la cancha de Ciudad Universitaria la noche del jueves, pero el entrenador Joaquín Moreno no tienen en mente abandonar el banquillo.

El Rebaño Sagrado volvió a cometer muchos errores defensivos que favorecieron para que las universitarias aprovecharan sus llegadas al arco custodiado por Blanca Félix, por lo cual acumularon un descalabro más que se suma al empate ante Pachuca del domingo anterior y las derrotas frente a Mazatlán y América, es decir, las rojiblancas llevan cuatro juegos sin ganar.

No obstante, el entrenador Joaquín Moreno no tiene la intención de renunciar y su único objetivo es buscar la manera de revertir la crisis: “Vamos a seguir peleando, a morirnos hasta el final, de nuestra parte corregir esos detalles defensivos, sabemos que se van a crear las oportunidades como se crearon, mantener el cero es importante, que al inicio del torneo lo pudimos hacer bien y ahora es todo lo contrario y no queda más que trabajar y morirnos hasta el final”.

“Tener orden, buscamos más ir a hacia adelante y tuvimos que arriesgar para ir por el empate y por ello quedamos mano a mano, pero buscar siempre siempre ese orden que les dé a seguridad de ganar el mano a mano. Por esfuerzo y por determinación durante el partido lo hicimos bien, hay que concretar también, pero es una realidad que debemos mantener mayor orden todavía”, fue parte de lo que comentó Moreno al finaliza el duelo.

Moreno no ha podido ganar en cuatro partidos con Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Joaquín Moreno confirma que hablará con Caro Jaramillo y Yamile Franco

Por otro lado, Quino Moreno reveló que en los siguientes días se reunirá con las dos futbolistas sancionadas por protagonizar una pelea para conocer cuál será su futuro, aunque tampoco tiene certeza de cuándo podrán regresar a las canchas para tratar de ayudar a Guadalajara que sigue cayendo en la tabla general.

“Con ellas ya se va a hablar en estos dos días, pero no es la situación por las derrotas o los empates. Ellas están cumpliendo una indisciplina, pronto se hablará con ellas y por el conducto lo hará adecuadamente para ver qué sigue”, apuntó el estratega rojiblanco.