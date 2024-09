Las dos jugadoras que permanecen separadas del plantel podrían no volver nunca si así lo decide Amaury Vergara.

Una de las noticias que ha generado más polémica en todo el futbol mexicano surgió en el entorno de Chivas Femenil debido a la separación indefinida del plantel de Carolina Jaramillo y Yamile Franco por una pelea en un entrenamiento; sin embargo, ya surgieron nuevos detalles que originaron la riña entre las dos jugadoras.

El reportero de As México, César Huerta, reveló diversos detalles que se suscitan dentro del Guadalajara que fueron desde el motivo de la riña, aunado a que Amaury Vergara será el encargado de definir el futuro de las dos indisciplinadas, en donde existen probabilidades de que salgan del equipo al término del Apertura 2024.

“Carolina Jaramillo y Yamile Franco se agarraron a golpes. Es una falta muy grave. Se agarraron a golpes en un entrenamiento después de que Yamile Franco hiciera una fuerte entrada sobre Karla Martínez. Todos sabemos que hay una cercanía entre Caro Jaramillo y Karla Martínez que tiene sus connotaciones que seguramente le llevaron a que se sobrecalentara la sangre y se le dejó ir a Yamile Franco.

“Según lo que he podido averiguar es que el destino de estas dos jugadoras ya no está en manos de Juan Carlos Vergara, no está en manos de Nelly Simón, el caso está en manos de Amaury Vergara. Él definirá si las jugadoras se van, se les perdona o si les da el mismo trato que en el varonil en las últimas indisciplinas de Chivas varonil”, explicó el reportero a través de su canal de YouTube.

¿Y dónde está Nelly Simón?

El mismo comunicador reveló que la Directora Deportiva del Guadalajara estaría distanciada de Chivas Femenil y prueba de ello es que ya no está viviendo en la Perla de Occidente, aunque todavía mantiene su cargo en la directiva rojiblanca. Durante su ausencia, el encargado de la toma de decisiones es Juan Carlos Vergara.