Chivas Femenil está viviendo una de las etapas más grises en su historia con malos resultados, pobres funcionamientos y poca química en el vestidor, por lo que la afición rojiblanca exige la destitución de Joaquín Moreno como entrenador, decisión que se ha negado a tomar la directiva Nelly Simón.

El Guadalajara ha apostado por el surgimiento y consolidación de futbolistas mexicanas que sirvan de refuerzo para la escuadra rojiblanca, pero sin dejar de ser protagonistas en el Circuito Rosa, por lo que inclusive el Rebaño fue el primer club en crear sus fuerzas básicas en México.

Sin embargo, no solo se buscó ser semillero de jugadoras, sino también de entrenadoras, en donde se le abrieron las puertas a Andrea Medrano, quien comenzó dirigiendo a la Sub 13, subiendo de categoría y hasta conquistar la Dana Cup, una competencia que se realizó en Dinamarca con la filial Sub 19 en donde se midieron con varios clubes del mundo.

Sin embargo, dentro de la institución no se le brindó el voto de confianza, cerrándole las puertas para seguir con su proceso como entrenadora, por lo que aunado a las decisiones de sumar a gente de fuera como Majo López de Puebla, a Medrano le quedó claro que en el Guadalajara no podría cumplir su sueño.

“Cuando llego a Chivas me dicen que es con la idea de formar jugadoras y formarme para, en un futuro, poder estar en Primera División. Lo veía muy lejano, pero después de regresar de Europa, empiezo a ver ciertas cosas y digo: ‘puedo empezar como segundo auxiliar’, empezar a involucrarme, pero me decían: ‘no estás lista, todavía te falta’.

“Busqué la manera de seguirme preparando, de buscar, insisto. No fui campeona en la Sub 19, pero aunque lo hubiera sido, tampoco me hubieran subido. Me decían ‘es que falta’. Cuando llega un nuevo coordinador para este torneo nos dijo que no quería que los entrenadores estuvieran esperando subir, que él solo los quería formadores. Me la cambiaron.

“Al final, creo que cuando empiezo a escuchar que iba a llegar una auxiliar mujer y todo este tema, me empiezo a dar la idea de que no iba a ser aquí. Me decían que eres muy joven, pero suben a una persona a trabajar en Primera División de mi edad y con la misma experiencia. Estábamos en básicas”, explicó la entrenadora en el podcast, Los Baloneros.

¿Qué fue de Andrea Medrano en el futbol femenil?

Ante la negativa dentro de Chivas Femenil de poder avanzar rumbo a la Liga MX Femenil, Andrea Medrano decidió salir de la institución para continuar con su proceso formativo y se enrroló en las filas del Querétaro como auxiliar en la Sub 19.