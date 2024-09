Amaury Vergara es considerado como el enemigo número uno de la afición de Chivas debido a la falta de contratación de refuerzos para el conjunto tapatío; sin embargo, el presidente rojiblanco por fin rompió el silencio sobre ese tema y explicó las razones por las que el Rebaño es muy cauto en los mercados de fichajes.

El presidente del Guadalajara dejó en claro que la decisión de contratar a un futbolista no depende exclusivamente de su costo, sino que la directiva está analizando muchos aspectos personales para determinar si es un jugador que pueda lidiar con el peso de la playera rojiblanca, además de cuidar que no lleguen jugadores con problemas de indisciplina.

“A ver si me pueden ayudar para poder explicar que no todo mundo puede venir a Chivas. Sé que lo que voy a decir es muy controvesial, ‘es que no quieres pagar’, ‘es que no tienes dinero’. ¡Pura madre!. Hay muchas razones por las que un jugador viene o no viene, hablando de refuerzos. Pero también analizamos al jugador como persona para ver si tiene las cualidades. No es suficiente que vengan jugadores solamente por la posición o cómo juegan.

“Tenemos que asegurarnos que el jugador que no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas. Me podrán criticar y decir ¿y por qué no compraste a este güey? Una razón hay. Tampoco voy a salir a decir y exponer a los jugadores y decir: ‘este jugador no vino por esto y por esto’”, reveló Amaury Vergara en el podcast, Guardianes de la Tradición.

No piensa que falten refuerzos en Chivas

Amaury Vergara sabe que la falta de refuerzos ha sido un factor por el cual han atacado su gestión frente al chiverío, por lo que destacó que no le interesa la opinión de la gente, ya que confía ciegamente en la calidad del plantel que se ha conformado dentro de la escuadra tapatía, reiterando que no se fichará solo por fichar.

“El tema de refuerzos de ha convertido en una herramienta para fregar y cuestionar el equipo que tenemos que me parece injusta, porque tenemos un gran plantel y el que no esté de acuerdo, no me importa. Tenemos un vestidor que francamente hace mucho que yo no veía.

“Chivas siempre puede necesitar refuerzos, pero tienen que ser refuerzos que verdaderamente vengan a traer una diferencia, por posición, por talento o por la personalidad que pueden agregar al plantel actual.

“Cuando los necesitemos y los encontremos, los traeremos, pero es importante considerar que Chivas debe darle oportunidad en su cantera. Si hay un refuerzo que Chivas necesita, está afuera, cumple con el perfil y las condiciones, pujaremos por él para traerlo”, concluyó Amaury Vergara.