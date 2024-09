Una de las noticias que más han impactado en el entorno de Chivas durante los últimos años fue la mudanza de Televisa rumbo a Amazon pese a la polémica que se suscitó, por lo que Amaury Vergara reveló algunos aspectos que se implementarán en las transmisiones desde el Estadio Akron, lanzándole un dardo a las transmisiones convencionales de televisión.

El presidente del Guadalajara admitió que con la compañía de streaming tienen en mente revolucionar las transmisiones de los partidos de futbol en la Liga MX, confirmando que serán comentarios más neutrales y en donde la publicidad no impedirá que el aficionado deje de ver el partido tal y como lo hacen las televisoras.

“Va a ser una señal de primer mundo, de buena calidad. No solamente en términos de fierros, sino también en contenido. El corte editorial de esta nueva señal es pro futbol, no pro Chivas, no pro árbitro. Sin conflicto de intereses para que la gente disfrute del futbol.

“Queremos romper paradigmas, no solamente en la forma en que se transmiten los partidos, sino también en la forma en la que se narran, en la forma en la que ves comerciales, creo que es momento de evolucionar. Lo que la gente quiere es ver bien el futbol”, explicó el directivo del chiverío en el podcast Guardianes de la Tradición.

El Guadalajara está en proceso de consolidación con Amazon, por lo que se espera que en los próximos meses comiencen a notarse cada vez más los cambios, en donde sobresale que habría un nuevo equipo de narradores.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados?

El próximo compromiso del Guadalajara contra la escuadra de Monterrey que corresponde a la jornada 10 del Apertura 2024 se disputará el sábado 28 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que será difundido en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.