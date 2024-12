El Club Deportivo Guadalajara no solamente es el equipo más grande de México, sino que también es el más importante económicamente, por lo que suele ganar varios millones de dólares al año por alianzas comerciales; sin embargo, la Liga MX podría ocasionarle “pérdidas” millonarias por un golpe bajo contra Chivas Femenil

Es cierto, el Circuito Rosa está lejos de generar los mismos recursos económicos que la Liga varonil; sin embargo, en el Guadalajara se tenía la esperanza de ir mejorando las cosas dentro de la institución con una mejor venta de sus derechos de transmisión, los cuales según diversos rumores estarían con Amazon.

Durante las negociaciones entre la gente del Rebaño y la compañía de streaming surgieron diversas versiones extra oficiales, en donde una de las más repetidas fue que se le pagaron cerca de 20 millones de dólares al año a los tapatíos solamente por las transmisiones del equipo varonil, en donde se ofrecían 10 millones más por Chivas Femenil, Tapatío y demás divisiones inferiores.

Sin embargo, para este Apertura 2024, Amazon solamente pudo ingresar a la Liga MX, ya que los compromisos del Circuito Rosa de local continuaron por Fox Sports, mientras que la Liga de Expansión fue cambiando de proveedores.

El golpe bajo de la Liga MX contra Chivas Femenil

Hace unos días surgió un reporte de que en el futbol mexicano femenil se iniciará el proceso de centralización de los derechos de televisión, es decir, será la propia Liga MX la que venda la señal a un solo proveedor que se encargará de las transmisiones, repartiendo así los ingresos entre todos los clubes en partes equitativas. Sin embargo, los clubes que obtengan mejores resultados accederían a un bono extra por su buen rendimiento, según reveló el portal W Deportes.

¿En qué afecta esta decisión a Chivas Femenil?

Debido a que cada institución ya no sería libre de negociar con el mejor postor la transmisión de sus partidos de local, la cifra total que habría ofrecido Amazon al Rebaño ya no será posible, por lo que los ingresos de la escuadra tapatía no serían tan altos como se tenía previsto hace algunos meses.