Uno de los aspectos a los que Fernando Hierro puso más atención durante el lapso en el que permaneció en Chivas fue la contratación de futbolistas juveniles con talento que pudieran convertirse en refuerzos para el primer equipo en un mediano plazo, en donde una de esas promesas está ganándose a pulso su oportunidad con Fernando Gago.

El exdirectivo del Guadalajara recurrió al scouting para encontrar a los jugadores que le podrían servir a futuro a la institución, en donde decidió fichar a Daniel Cervantes quien quedó libre del Atlas y hoy en día se mantiene como el mejor goleador rojiblanco en la Sub 23.

El goleador nacido en Estados Unidos ha complido con su adaptación con la escuadra tapatía y anotó por tercera jornada consecutiva en las divisiones inferiores del chiverío, guiando al Rebaño a un nuevo triunfo ahora a costa de Cruz Azul.

Daniel Cervantes es el mejor romperredes de dicha categoría para el Guadalajara con cuatro dianas, por lo que está tratando de llamar la atención de Fernando Gago tras la actual crisis de delanteros por las constantes lesiones de Chicharito y la baja de juego de Ricardo Marín.

Pese a su buen momento, el canterano del chiverío continúa lejos de la cima de la tabla de goleadores de la Sub 23, ya que con sus cuatro goles está muy por debajo de Samuel Espinosa de Cruz Azul que es el mejor artillero de la categoría con 9 dianas tras mismo número de jornadas disputadas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados?

El próximo compromiso del Guadalajara contra la escuadra de Monterrey que corresponde a la jornada 10 del Apertura 2024 se disputará el sábado 28 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que será difundido en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.