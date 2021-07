La mayor responsabilidad es jugar en Chivas, el número 9 pasa a segundo término: Ángel Zaldívar

El sueño de Ángel Zaldívar se está haciendo realidad, pues por fin logrará portar el número 9 con las Chivas de Guadalajara y asume la responsabilidad que esto implica al considerarse como el atacante más letal que puede tener el club rojiblanco para el Torneo México Grita Apertura 2021, con la misión de suplir de la mejor manera la ausencia de José Juan Macías.

Este jueves el artillero del Rebaño Sagrado ofreció conferencia de prensa donde no pudo ocultar su satisfacción por contar con la oportunidad de utilizar uno de los números más emblemáticos en la historia de la institución, lo cual también le otorga la obligación de ofrecer buenas actuaciones dentro de la cancha, pero sobretodo goles, que es lo que va a necesitar el equipo a partir del sábado cuando debuten en la campaña contra San Luis.

“Como dato en Puebla tuve el 9, pero no es lo mismo tener el 9 aquí en Chivas. Para todo niño es un sueño ser el 9 de Chivas y yo lo estoy cumpliendo. Para nada que sea algún peso, sino más bien una motivación y responsabilidad grande para poder ser el 9 de Chivas”, mencionó el ingeniero Zaldívar, quien la campaña anterior marcó solamente un gol frente al Atlas y que fue suficiente para el triunfo.

Pero Zaldívar también fue claro al argumentar que aunque porte el número 9 o no sea titular, la importancia de pertenecer a Chivas es lo único que vale para siempre dar una buena imagen como profesional dentro y fuera de la cancha: “Creo que la mayor responsabilidad es estar en este club, juegues de titular o no, el número pasa a segundo término, es un orgullo tenerlo y si hay constancia vendrán los números históricos, pero la mayor responsabilidad es estar en este Club, representarlo bien en cada torneo y es lo que hay que hacer siempre y demostrarlo en el campo”.

En cuanto a la posibilidad de ser titular junto a Alexis Vega y Uriel Antuna cuando ambos vuelvan de los Juegos Olímpicos, el “Chelo” se mostró ilusionado porque sabe que serían un tridente peligroso para cualquier defensa, no obstante respetará la decisión del técnico Víctor Manuel Vucetich: “Si así lo desea el técnico, podemos jugar juntos, el torneo pasado hicimos buena mancuerna. Él me dio una asistencia y yo le di otra, no veo que uno u otro, podemos jugar los dos, pero es decisión del técnico. Lo importante es que haya buena competencia, que haya dos o tres en cada posición y eso hará que el equipo funcione de la mejor manera”.

