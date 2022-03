Chivas es un equipo de mucha exigencia en donde no hay cabida para resultados negativos, por lo que es necesario hacer un análisis para determinar cuáles son los responsables de la irregularidad del Rebaño en este Clausura 2022; sin embargo, un ex entrenador histórico rojiblanco cree tener detectados a los responsables.

Efraín Flores, quien trabajó en fuerzas básicas y dirigió al primer equipo del Guadalajara, considera que hay muchos culpables del gris momento que atraviesa la institución, en donde no puede culpar solamente a una o dos personas, sino que se trata de deficiencias estructurales.

"Es compartida la culpabilidad, porque si me dices Antuna no funcionó en Chivas y velo cómo está ahorita en Cruz Azul. Una culpa la tienen los directivos por no exigir o no ver el perfil del tipo de jugador que necesita Chivas; segundo si ya lo tienes en Chivas el cuerpo técnico tiene que buscar cómo sacar el mejor provecho a los jugadores.

“Después vienen los jugadores también, que son los máximos responsables de mantener un nivel individual importante. El que pone la intensidad y el que tiene que poner el esfuerzo máximo es el jugador", detalló el ex entrenador a Marca Claro.

¿Qué hizo Efraín Flores al frente de Chivas?

Flores tomó al equipo de Guadalajara como interino a mitad del Apertura 2007 tras la salida de José Manuel de la Torre, impregnando un estilo ofensivo y espectacular a los rojiblancos, logrando eliminar a River Plate de Radamel Falcao, Sebastián Abreu y que eran dirigidos por Diego Simeone en la Copa Sudamericana del 2008.

