Paciencia de la directiva de Chivas se estaría agotando y ya no le creerían a Marcelo Michel Leaño

Los discursos esperanzadores e innovadores que suele aplicar Marcelo Michel Leaño en Chivas ya no endulza por completo el oído de los miembros de la directiva del Guadalajara que con el transcurrir de los partidos estaría agotando su paciencia con el estratega de 35 años.

A lo largo del Clausura 2022 en el Rebaño suelen escucharse jornada tras jornada que hay cosas por mejorar, que el arbitraje, que son detalles de concentración, que mostraron buenos minutos; sin embargo, los rojiblancos no logran sumar victorias y convencer con actuaciones sobresalientes en el torneo.

Es por eso que según el periodista de Mediotiempo, Miguel Arizpe, la dirigencia rojiblanca está perdiendo la credibilidad en su timonel: “lo que sí me dijo es que cada día qué pasa, cada fin de partido, van perdiendo la fe y la confianza en las palabras de su DT. Sus declaraciones triunfalistas ya son cuestionadas por dos que tres aquí. Ya no gusta a todos que sus palabras no vayan con la realidad. El verbo se acaba”, escribió.

La afición se ha manifestado desde hace varias jornadas en contra del proceso de Marcelo Michel Leaño expresando en los partidos de Chivas de local e inclusive en redes sociales, donde los aficionados del Guadalajara han expresado su molestia por la irregularidad del equipo.

¿Cuál es el balance de la gestión de Marcelo Michel Leaño?

El entrenador del Guadalajara ha dirigido un total de 19 enfrentamientos desde que tomó las riendas en la mitad del Apertura 2021, en donde solamente ha conseguido 5 triunfos, por 7 empates y 7 derrotas, presumiendo una efectividad del 38.59 por ciento.

