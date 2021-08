Afición de Chivas explota contra Vucetich por no utilizar al “Chicote” en el juego con Santos

El empate de las Chivas de Guadalajara frente a Santos Laguna sin goles, no dejó contento a un sector de los aficionados rojiblancos, pues varios de ellos pidieron el ingreso de Cristian Calderón, quien finalmente sí realizó el viaje a Torreón, luego de que se especuló que seguiría en observación tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió la semana anterior y que lo marginó del duelo contra Juárez.

El “Chicote” estuvo en la banca durante los 90 minutos del compromiso ante los Guerreros, pero el estratega Víctor Manuel Vucetich decidió no utilizarlo, al nuevamente componer su alineación de un 11 titular distinto al de los encuentros pasados, ya que con el regreso de los cuatro seleccionados que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, decidió cambió su 11 estelar para esta dura visita a la cancha del TSM.

Con esto, Calderón no jugó ni un solo minuto y esto fue enardeciendo a los chivahermanos, quienes lo querían ver en el terreno de juego, pues para muchos es un elementos que está desperdiciado ante lo que se pagó por él y las oportunidades que ha recibido para desempeñarse en partido importantes, sin embargo el Rey Midas optó por otras modificaciones donde Isaac Brizuela y Jesús Godínez, fueron los elementos que entraron a la cancha, en el aspecto ofensivo.

Los comentarios no se hicieron esperar en contra de Víctor Maneul Vucetich Vucetich, quien a pesar de sumar cinco unidades de de 12 posibles y tener a un equipo que ha mejorado con respecto al del torneo anterior no sólo en cuanto al volumen de juego, sino en cuanto a resultados, muchos de los seguidores de Chivas no están contentos con el trabajo del experimentado timonel.

Los otros futbolistas que vieron acción de cambio fueron Jesús Angulo, Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán, por ello el “Chicote” se quedó con las ganas de ingresar al campo, luego de que en el debut contra San Luis fue titular, aunque tampoco tuvo un buen funcionamiento. Para el segundo partido contra Puebla entró de cambio al minuto 74 por Jesús Molina, pero poco se pudo notar su colaboración en la cancha. Contra Juárez y hoy frente a Santos no jugó.