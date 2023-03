El histórico defensor de las Chivas de Guadalajara, Joel Sánchez, se unió a las voces legendarias del redil que se esta semana se alzaron en las redes sociales tras la contundente derrota 2-4 ante el club América en el Estadio Akron en la edición 185 del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023, por lo que explotó por la pasividad de los rojiblancos ante el revés al referir que "ya sé que ahora todo da igual".

El imponente central del Rebaño Sagrado a finales del siglo pasado se sumó a las críticas que elevaron otros legendarios como Ricardo Snoopy Pérez o Ramón Morales, desde sus cuentas personales en las redes sociales, después de la estrepitosa caída 2-4 ante las Águilas en el Gigante de Zapopan, con el doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez, el argentino Leandro Suárez y Henry Martin. Un autogol de Emilio Lara y un polémico tanto de Sergio Flores terminaron por maquillar el resultado final.

Chivas se mantuvo con su producción de 21 puntos en el torneo, tras la contundente derrota en el Clásico de México, para ser desplazado hasta el séptimo lugar en la tabla general de posiciones al cierre de la Jornada 12 del Clausura 2023. Los rojiblancos, que aprovecharán la Fecha FIFA para cumplir con una doble cartelera del Tour Rebaño en California, volverán a la acción del calendario regular: el sábado 1 de abril, cuando visiten al Atlas en el Estadio Jalisco, en una nueva edición del Clásico Tapatío.

El Tiburón Sánchez, como era conocido el poderoso zaguero tapatío, apareció el domingo en su cuenta personal de la red social Twitter para sumarse a las críticas extendidas por Ramón Morales y Ricardo Pérez tras la imposibilidad de los rojiblancos para hacerle frente a las Águilas, que aprovecharon para anotar cuatro veces antes de cumplirse la hora de partido y que incluyó hasta festejos soeces como el de Henry Martin tras su tanto a los 53 minutos, que coronaba un 0-4 parcial y por el que emuló una ofensiva celebración de Cuauhtémoc Blanco y por la que luego debió disculparse.

El Tibu apareció en su cuenta personal para aseverar tras el partido que "el show era hoy y no entre semana, por cierto, no vi en días previos a Jonathan Rodríguez en los podcast, ¿influirá estar concentrado o no en lo que corresponde?, o en la actualidad ya da igual. Me hago wey y ya se que ahora todo da igual #ElTibuYaEstaViejo". Así el inolvidable central del Guadalajara criticó toda la programación previa al Clásico de México que organizaron ambas instituciones y que en nada influyó para el resultado, tras la pasividad de los rojiblancos en la cancha.

