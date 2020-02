Jesús Angulo y Fernando Beltrán reconocieron que aún no tienen confirmada su participación en el Preolímpico

Chivas es el equipo que más jugadores aporta a la Selección Olímpica que se prepara para buscar la clasificación a Tokio 2020 en el Preolímpico de Guadalajara. Los cinco jugadores que actualmente forman parte de la convocatoria, pueden ser seis o siete en el torneo y la directiva del Rebaño aún no confirmó cuántos elementos cederá a Jaime Lozano. En ese sentido se expresaron Jesús Angulo y Fernando Beltrán en su llegada a Ciudad de México.

Jugadores de Chivas a la expectativa de recibir el permiso de la Directiva para el Preolímpico ������ https://t.co/c0QZwhWj15 — Futbol Picante (@futpicante) February 24, 2020

"Eso todavía no lo sé. Esta es una oportunidad para que me vea el profe, ya veré que se hace en el momento y primero Dios poder trabajar para poder ir, pero esa decisión yo no lo voy a tomar”, aseguró el mediocampista a ESPN Digital cuando arribó al microciclo del conjunto Sub-23.

Por otro lado, el ex Necaxa coincidió con su compañero en que no tienen una determinación: “Con nosotros todavía no habla la directiva. La verdad que todavía no habla con nosotros, pero es esperar a que den la lista final y ver quienes son los que les toca estar”.

Los futbolistas que se sumarán en estas horas son: los nombrados Beltrán, Angulo, Gilberto Sepúlveda, José Juan Macías y Alexis Vega.

Además, Christian Calderón y Uriel Antuna también son seleccionables. Por lo que Ricardo Peláez deberá decidir junto con Luis Fernando Tena qué jugadores cederá para que disputen en certamen internacional desde el 20 de marzo.