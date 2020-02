Jesús Molina confirma que se agotaron los boletos para Chivas vs Cruz Azul

Este sábado 15 de febrero, el Estadio Akron albergará el juego entre Chivas y Cruz Azul, por primera vez en 18 meses, por la sexta jornada del Torneo de Clausura 2020.

Para este encuentro, se esperan cerca de 50 mil personas presentes en el recinto, luego que el capitan rojiblanco Jesús Molina confirmara en conferencia de prensa que todos los boletos puestos a la venta, se agotaron.

"No podemos venderle nada a la afición, sólo les podemos decir que estamos comprometidos, vamos a dar lo mejor, que anímicamente estamos bien y que queremos salir de este bache con el apoyo de la gente en nuestra cancha, sabemos que ya están vendidos todos los boletos, entonces va a ser un entorno rojiblanco. Por actitud no nos vamos a quedar, vamos a dejar todo y el resultado no depende de nosotros, el rival también juega, pero el compromiso que tenemos en Chivas es ganar en casa", afirmó el mediocampista.

El club, hasta el momento, no lo ha hecho oficial ya se está comenzando a vender, en reventa, los tickets para este compromiso, donde la entrada más accesible en portales como StubHub tiene un valor de 1.600 pesos (US$86), mientras que la más cara cuesta 40 mil pesos (US$2.152).