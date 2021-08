Juego de las Estrellas: Alexis Vega de Chivas reveló lo que piensa de la MLS

Alexis Vega tiene todo una carrera por delante, la cual se vaticina como exitosa, dado que con sus apenas 23 años es la figura principal de las Chivas de Guadalajara y uno de los jugadores más importantes de la Selección de México. Es por eso que su nombre calza perfecto para el Juego de las Estrellas, evento que se desarrollará este miércoles 25 de agosto a las 20:30 horas de la CDMX.

Justamente para cuyo evento, el delantero del Rebaño Sagrado fue parte de la conferencia de prensa que, de alguna manera, abre el acontecimiento que enfrentará a los combinados del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y de la Major League Soccer de los Estados Unidos, en el Banc of California Stadium de Los Ángeles.

En la misma, a Alexis Vega de las Chivas de Guadalajara, le consultaron si ve viable la posibilidad de participar de la MLS en la posteridad, a lo que respondió: "Sí, ¿por qué no? Aunque no lo veo muy pronto porque tengo sueños por cumplir, más adelante puede ser", señaló el futbolista que instantes después, sobre el mismo tema, confesó: "me encantaría".

Imago7

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara?

Alexis Vega, jugador que hace algunas semanas obtuvo la Medalla de Bronce con la Selección de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tiene contrato con las Chivas de Guadalajara hasta diciembre del 2022. No obstante, el Rebaño Sagrado sabe que por su nivel y alto perfil, es posible que llegue una oferta del exterior que finalice el vínculo antes de lo pactado.

¿Cuándo es y por dónde ver el Juego de las Estrellas?

El partido del Juego de las Estrellas que enfrenta a los combinados del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y de la MLS, se jugará este miércoles 25 de agosto a las 20:30 horas de la CDMX en el Banc of California Stadium de Los Ángeles. La transmisión estará a cargo de la señal TUDN. Cabe recordar que en representación de las Chivas de Guadalajara irá Alexis Vega.