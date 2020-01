La Sub 20 de Chivas no pudo y cayó 0-2 ante Toluca

En un durísimo duelo para el Rebaño, Chivas Sub 20 no pudo ante el férreo ataque de Toluca Sub 20 y cayó derrotado con marcador de 0-2 en la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la categoría.

Pese a que el equipo pudo generar ocasiones claras, El Rebaño no fue contundente y le dio muchos respiros al Toluca, quienes sí aprovecharon las que tuvieron, pese a que el control de los tiempos era del conjunto local.

El primer tanto de los visitantes fue obra de Kevin Castañeda, uno de los mayores prospectos del cuadro rojo, tras un cobro de tiro libre.

#Sub20 Gol de Toluca



Castañeda cobra tiro libre que pega en la barrera y le cambia la dirección al esférico. — CHIVAS (@Chivas) January 25, 2020

Chivas tuvo varias en el primer tiempo que pudieron haberse convertido en el gol del empate, pero la falta de puntería y el orden defensivo de la visita impidieron que esto ocurriera y se fueron al descanso con el marcador 0-1 en la pizarra.

#Sub20 Medio tiempo en Verde Valle.



�� Chivas 0-1 Toluca �� — CHIVAS (@Chivas) January 25, 2020

En la segunda parte parecía que el Rebaño lograría la igualdad en el marcador, pero el poste y buenas reacciones del guardameta rival Luis García no permitieron el tanto de los locales, lo que le dió ánimos al cuadro rojo quienes al 76 consiguieron el lapidario segundo gol, obra nuevamente de Castañeda.

#Sub20 76’ Gol de Toluca anotado por Kevin Castañeda. — CHIVAS (@Chivas) January 25, 2020

Pese a que el equipo ha sumado una buena cantidad de puntos, este resultado los aleja del primer puesto y ahora deberán remar como visitantes en la próxima jornada cuando se enfrenten al Atlético de San Luis como visitante.

¡Buen día, ChivaHermanos! ������

Este es el 11 de nuestra #Sub20 para enfrentar al Toluca en Verde Valle.



Torres

Madueña

Peña

Reyes

Santos

Magaña

Organista

García

Muñoz

Ortíz

Martínez#CanteraRojiblanca ��⚪️ — CHIVAS (@Chivas) January 25, 2020