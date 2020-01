La razón por la que JJ Macías decidió regresar a Chivas

José Juan Macías es uno de los principales fichajes de las Chivas para el Clausura 2020 proveniente de León donde se encontraba a préstamo e hizo una gran temporada que lo llevó a la Selección Nacional y a estar en la mira de grandes clubes.

El delantero surgió de las fuerzas básicas del rebaño, pero emprendió nuevos rumbos debido a la falta de oportunidades en Guadalajara, pero ahora regresa por todo lo alto, con metas y razones muy claras, aunque siempre agradecido con León.

“José Juan, consolidado en Selección y campeón con Chivas”, es la frase que resume el deseo de Año Nuevo de JJ Macíashttps://t.co/PodRGylvxn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 2, 2020

"Si me iba a León, me iba a cerrar las puertas a una meta que tengo que es llegar a Europa, ¿por qué? Si me tasan en 15 millones de dólares en México, me tendrían que vender en 20 ponle para que ganaran, entonces no. Mi corazón me decía Chivas, y siempre escucho a mi corazón, y esa meta europea que tengo se le iba a cerrar la puerta", expresó Macías en una entrevista con Récord.

Macías tiene muy claro que desde Chivas es mucho más probable que un equipo europeo se fije en el para cumplir su sueño en el viejo continente, pero primero tiene cosas que lograr en el equipo de sus amores.

“Mis tres deseos: quedar Campeón con Chivas, consolidarme en Selección Mayor y quedar campeón en Juegos Olímpicos”, dijo el delantero de 20 años.

JJ tiene todo para triunfar en el Guadalajara, ahora todo queda en sus manos para demostrar toda la calidad que tiene en los pies.