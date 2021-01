La recomendación de Antonio Briseño ante nuevas sanciones de Liga MX a incumplimiento del protocolo sanitario

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, reaccionó al acto de indisciplina cometido por Alan Mozo (Pumas de la UNAM) al señalar que "los futbolistas debemos ser un ejemplo para la sociedad" y por ese mismo motivo, habló sobre las nuevas medidas tomadas por la Liga MX para sancionar a los personajes del futbol mexicano que incumplan con el protocolo sanitario en este tiempo de pandemia del coronavirus o Covid-19.

El portentoso central del Club Deportivo Guadalajara, quien compareció a la videoconferencia de prensa el martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, advirtió que necesitan ganar el sábado en casa frente al FC Juárez, un partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 y así recomponer el trayecto en la clasificación general del campeonato, por lo que reconoció que pese al mal momento, "me toca ayudar, alentar. Soy consciente que estoy trabajando bien y tocando la puerta para ser una opción".

El "Pollo" Briseño, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al espigado zaguero de las Chivas, aseguró que "nosotros como futbolistas tenemos que aprender que no somos iguales que las personas comunes y corrientes, somos un ejemplo para la sociedad". En cuanto al caso específico de Mozo, lateral de los Pumas de la UNAM, advirtió que "tú no te puedes divertir de esa manera, tú te tienes que divertir de otra manera, porque eres una figura pública y van a hablar de ti, si haces algo malo. No sé si es algo necesario la multa, pero se debe dar a entender que nosotros como futbolistas debemos de ser un ejemplo a la sociedad".

El defensor del Guadalajara, quien se contagió de coronavirus o Covid-19 en octubre de 2020, reconoció que "esto no va a acabar. En todas las partes del mundo pasa lo mismo, que al final de cuentas no sé si te tengan que pegar en el bolsillo, pero tenemos que saber que estamos en un momento difícil. No sé cuál sea la mejor manera de hacer entender al ser humano, porque incluye a todo tipo de personas, porque nosotros somos figuras públicas al ser futbolistas, pero a las personas que van a fiestas y les vale madre, porque no les importa que les tomen fotos y quieren seguir divirtiéndose, también incluye eso".

El "Pollo" Briseño afirmó que "si estamos en ese foco de figuras públicas por ser futbolistas tenemos que dar el ejemplo, estamos en una situación muy complicada a nivel mundial, pero si podemos guardarnos en casa hay que hacerlo, en este momento es encerrarte con tu familia, cuidarnos y ya vendrá la vacuna".