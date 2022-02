Pese a la derrota sufrida de último minuto contra León, Marcelo Michel Leaño está convencido de que la unión que existe en el equipo de Chivas será la clave para sacar delante de este momento de adversidad a la escuadra rojiblanca en este Clausura 2022.

“Me deja muy satisfecho el esfuerzo, la entrega, ante la adversidad el equipo no baja los brazos. Los titulares, los que entran de cambio, los que se quedan en la banca, es un equipo con mucha solidaridad y ese es el espíritu que nos va a mantener a flote y nos va a hacer salir adelante.

“Es lo que hemos venido apuntalando, que la fuerza salga de todos y es bueno que los que entran de cambio te ayuden a darle la vuelta al momento del partido y eso hace que la competencia cada vez sea mayor”, declaró en conferencia.

El estratega rojiblanco aseguró que este equipo no bajará los brazos y seguirá luchando contra la adversidad, por lo que tratarán de aprovechar la próxima Fecha FIFA para escalar posiciones en la tabla general.

“Tendremos que analizar en frío lo que está sucediendo. No nos vamos a rendir, no vamos a aflojar, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando. Se viene una semana de tres partidos por la fecha doble y vamos a tratar de sumar de a tres la mayo cantidad de partidos posibles para revertir la situación en la que estamos”, concluyó.