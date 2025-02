Las Chivas de Guadalajara han vuelto a regresar a la parte mas baja de su rendimiento desde hace al menos un par de años, por ello hay muchos comentarios en cobnra del trabajo que ha hecho el timonel Óscar García, quien está en medio del ojo del huracán no solo por la falta de buenos resultados, sino por el funcionamiento individual y colectivo de los rojiblancos

El Rebaño Sagrado apenas pudo empatar 1-1 de último minuto con el Cibao de República Dominicana en el juego de Ida por la Primera Ronda de la Concachampions 2025, lo cual enardeció a los aficionados y provocó que los detractores de los tapatíos soltaran sus increíbles propuestas para sacar a García Junyent en el banquillo.

Prefieren a Leaño en Chivas

“¿Cómo estarán las cosas que me parece que Leaño había hecho más que este técnico? Con todo y su discurso de charlatán. Acá no hemos visto nada, ¿Qué has visto de Chivas con García? No puede ser que tenga una exhibición que apenas saque el empate ante un equipo, con todo respeto, de este tamaño”.

Leaño dirigió a Chivas en el 2021 y 2022.. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Si Óscar García se va hoy, de lo que nos acordaremos es que le dio una patada a James, nada más, será la anécdota de Óscar García en México”, fue parte de lo que comentó Gustavo Mendoza en La Última Palabra de Fox Sports, uno de los principales heaters de Chivas en la televisión mexicana.

Guadalajara disputará el duelo de Vuelta frente al equipo dominicano el siguiente martes en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y Mendoza sugirió que lo mejor sería que quedaran eliminados para no tener que verse las caras contra América en los Octavos de Final.

“No sé si a lo mejor el plan del Guadalajara es quedar eliminado en esta ronda para no ser humillado otra vez por el América. Me hacen malpensar. Parece, con estas actuaciones así de ridículas (…) que a lo mejor prefieren quedar eliminados de la Concacaf por este equipo que por el América, a lo mejor es menos el impacto a que otra vez los elimine América”, apuntó Mendoza.