Las Chivas de Guadalajara han dejado una de las peores imágenes dentro del futbol internacional para un equipo mexicano, ya que no pudieron derrotar al modesto Cibao de República Dominicana con el que empataron 1-1 en el partido de Ida por la Primera Ronda de la Concachampions 2025.

El Rebaño Sagrado apenas pudo emparejar las acciones en el último minuto del encuentro, razón que motivó una serie de fuertes críticas para el entrenador Óscar García por la falta de argumentos para mejorar el funcionamiento en los momentos donde se espera una reacción de los rojiblancos, lo cual tiene preocupado a un exjugador tapatío como Rafael Márquez Lugo.

Rafa Márquez Lugo sepulta a García Junyent

“Si podrían ir pensando en alguna opción, entiendo que es prematuro, es muy poco el tiempo peor yo no veo señales porque va en proceso, al contrato vio a un equipo sin rumbo que no se le ve trabajado. A qué te abrazas para pensar que esto puede mejorar, sinceramente no está pudiendo con el plantel con la Liga. Hasta hoy es una decepción con el técnico”.

Márquez Lugo jugó con Chivas antes de retirarse. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Si puede ser prematuro, puede sonar muy drástico, pero creo que Chivas ya no está para estas situaciones. Es el plan A de la directiva que dejó Hierro, yo si le pensaría, no lo cambiaría ya, pero si pensar en algunas opciones, el plantel no camina. Si debe haber cierta presión con los que están tomando las decisiones”, fue parte de lo que comentó Rafael Márquez Lugo de Guadalajara en La Última Palabra de Fox Sports.

La mala noticia para el estratega de Chivas es que no hay mucho tiempo para planear una mejora radical, ya que sostendrán su partido de la Jornada 6 por el Clausura 2025 el próximo domingo cuando reciban a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, en punto de las 21:06 horas tiempo del centro de México.

Y será el martes 12 de febrero cuando disputen el duelo de Vuelta por la Primera Ronda de la Concachampions frente al Cibao, es decir, a partir de este viernes el Rebaño jugará dos partidos en cinco días.