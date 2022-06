El portero de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, retomó la titularidad durante el pasado Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX y tras la salida de Raúl Gudiño, ahora cuenta con dos jovenes contendores por el arco rojiblanco a los que resaltó durante una entrevista exclusiva desde Barra de Navidad, después de ofrecer la clave de su vuelta al plan estelar con los tapatíos.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este martes con una doble tanda de entrenamientos en su búnker de concentración en el poblado de Barra de Navidad, donde continuaron una etapa inicial de la pretemporada rojiblanca que culminará el viernes, cuando regresarán a la Perla Tapatía para descansar durante el fin de semana y empreder viaje el lunes a los Estados Unidos, en donde realizarán una gira de dos duelos de preparación.

ver también La sorpresa que se colará al Mundial

El Wacho Jiménez, quien volvió al redil en 2021 tras una buena temporada con Tampico Madero en la Liga Expansión MX, debió trabajar como el tercero en la plantilla detrás de Raúl Gudiño (Libre) y de José Antonio Rodríguez (Querétaro) hasta retomar la titularidad en el Apertura 2022, después de cuatro años tras la salida de Rodolfo Cota, por lo que aprovechó una entrevista exclusiva con Marca Claro para hablar de la lesión que sufrió en los cuartos de final ante el Atlas en el Clausura 2022, las claves para su regreso a la élite y sus nuevos contendores.

El Rebaño trabaja hasta el viernes en Barra de Navidad (Chivas)

Jiménez recordó lo que vivió al dejar el partido de vuelta de los Cuartos de Final frente al Atlas y que le permitió a Raúl Gudiño despedirse de Chivas en acción, por lo que reconoció que "duele mucho salir de esa forma (lesionado). Después del partido, llegué a mi casa enojado y me encerré en un cuarto porque no era lo que yo quería, lo que yo buscaba, quería cerrar el torneo de la mejor manera, pero las cosas pasan por algo. La lesión surge, pero no me hice el valiente, no me sentía bien, por eso decidí abandonar el partido".

Jiménez espera sostener la confianza del cuerpo técnico con resultados (Chivas)

El Wacho tras convencer a la directiva de las Chivas de salir de Toño Rodríguez y de Gudiño, ahora cuenta con contendores de menos experiencia, pero más hambre de triunfar, ellos son: André Alcaráz, quien regresa de una cesión con Alebrijes de Oaxaca y José Tala Rangel del filial Club Deportivo Tapatío, por lo que señaló que "siempre he tratado de ser buen compañero, de apoyarlos, de darles un consejo, porque son chavos que vienen apretando muy bien, lo han demostrado en sus equipos y vienen a levantar la mano para ganar el puesto de titular. Siempre me he entregado al máximo desde que era tercer, segundo portero, siempre he tratado de entrenar como si fuera primer portero, creo que eso me ha ayudado, me ha servido para estar donde estoy ahorita, eso lo transmito a Rangel a André para que también ellos puedan seguir ese camino que yo he seguido que ha sido de paciencia y perseverancia".

Miguel Jiménez aseveró, en la entrevista exclusiva con Marca Claro desde la pretemporada en Barra de Navidad, que "los porteros que estamos aquí, créeme que nos vamos a entregar al máximo, que vamos a dar el 100 por ciento en cada entrenamiento, en cada partido toque quien toque en el arco de Chivas, eso es lo más importante".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!