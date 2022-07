No hay proyecto en Chivas: Rafael Márquez Lugo descargó contra la directiva del Guadalajara y su fracaso en Liga MX

El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, aprovechó su espacio en la televisión la noche del domingo para descargar su crítica contra la actual directiva rojiblanca y asegurar que los problemas deportivos que atraviesan en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX se deben a la ausencia de proyecto serio y estable.

Los integrantes del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este lunes con una sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para dar inicio a los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club León en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Márquez Lugo, quien vistió la playera rojiblanca entre 2012 y 2015, es una de las voces autorizadas del Rebaño en la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite la cadena FOX Sports y se negó de forma rotunda a la idea de romper la tradición de jugar sólo con mexicanos al señalar que "cambiar eso (la tradición), jamás. Hay que cambiar a los directivos, hay que cambiar la manera en que se está contratando, hay que cambiar el discurso, no nada más ese triunfalista y demás. Hay que ser más serio y hay maneras de trabajar. Hay que contratar bien, con seguridad, no como con los futbolistas que se le han ido".

Rafael Márquez Lugo se retiró con Chivas en 2015 (IMAGO7)

El exatacante de Chivas, en la parte inicial del episodio dominical del programa, se descargó contra el alto mando al acusarlos de "no ser claros en cuanto a anunciar un proyecto, en cuanto a dejar esos triunfalismos y ese éxito a corto plazo, no es así Guadalajara. En Guadalajara es muy complicado armar un plantel para realmente competir, para aspirar a ser campeón, para estar peleando las finales, para ser protagonista, eso se construye a mediano y hasta largo plazo, lo hemos hablado aquí mucho. No hay proyecto".

Márquez Lugo fue claro en su crítica a la directiva de Chivas (FOX Sports)

El recordado goleador de las Chivas en la década pasada, advirtió que "lo que sí no es malo, es eso de empezar un partido con ocho futbolistas canteranos, eso es bueno para el Guadalajara, porque es ahí en realidad donde tiene que abastecerse, para hacer un buen futbol. Creo que con el técnico están bien, a mi me gusta lo de (Ricardo) Cadena, tiene conocimiento de los chavos". Aunque advirtió que actualmente solo tienen para manejarse en la mitad de la tabla de la Liga MX al señalar que "el plantel da para eso, no va a dar para más".

