El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, fue consultado la noche del domingo por ese mismo pasado rojiblanco sobre la posibilidad de romper la eterna tradición y los problemas de goles que atraviesa el equipo tapatío en el pésimo arranque que ha tenido en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Su respuesta para ambos temas fue más que rotunda, en el más reciente episodio del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este lunes con una exigente sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para iniciar los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club León en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

ver también Chivas continúa rezagado en la general

Rafa Márquez Lugo fue consultado por el periodista André Marín, conductor del programa La Última Palabra, sobre la tradición del Guadalajara y empezar a contratar extranjeros. La respuesta del exgoleador fue más que contundente: "No, jamás. No es necesario romper una tradición para tener resultados, eso es identidad. Vas a matar lo que sí te hace diferente, la grandeza de este equipo precisamente, es la identidad de jugar con puros mexicanos".

Márquez Lugo defendió la tradición rojiblanca de jugar sólo con mexicanos (FOX Sports)

El exatacante rojiblanco se extendió en su defensa y argumentación al señalar que "cambiar eso (la tradición), jamás. Hay que cambiar a los directivos, hay que cambiar la manera en que se está contratando, hay que cambiar el discurso, no nada más ese triunfalista y demás. Hay que ser más serio y hay maneras de trabajar. Hay que contratar bien, con seguridad, no como con los futbolistas que se le han ido".

Márquez Lugo dejó claro los cambios que deben darse en Chivas (FOX Sports)

André Marín, conductor de La Última palabra, aseguró que este lunes Chivas presentará al delantero Santiago Ormeño como su refuerzo para el Apertura 2022 de Liga MX y de inmediato consultó si con su llegada "se acabaron los problemas". La respuesta del exariete del Guadalajara fue más que épica al aseverar: "Que nos vendan eso, es la mentira más grande. No porque sea Santi (Ormeño), eh. Nada que ver con él, llegara Chicharo, llegara (Carlos) Vela, el que sea que llegue como delantero no va a ser la solución. Nos han mentido, que el problema es el gol, no es cierto. El problema es cómo juega el equipo, es la generación y hoy le tenemos que sumar que en este partido más o menos se defendió bien, porque fue Santos, en los primeros dos se defendió muy mal". El periodista Alex Blanco interrumpió la exposición del exjugador y reconoció que "Ormeño es una solución temporal, pero no ataca la raíz del problema y en eso coincidimos, Ormeño es el menos culpable, el culpable aquí se llama Ricardo Peláez". Una sentencia que Márquez Lugo aprobó con un gesto épico en pantalla compartida.

Márquez Lugo coincidió con el análisis de Alex Blanco (FOX Sports)

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!