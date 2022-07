El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, aprovechó la noche del domingo su espacio en televisión como analista para lanzar una contundente advertencia ante la inactividad del legendario portero José de Jesús Corona en Cruz Azul, tras la decisión del cuerpo técnico del uruguayo Diego Aguirre de otorgarle la titularidad a Sebastián Jurado en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que generó polémica en el más reciente episodio del programa La Última Palabra, que transmite la cadena FOX Sports.

Chuy Corona, de 41 años de edad, recibió a los medios de comunicación el domingo en la inauguración de su moderna clínica deportiva en Zapopan y reconoció ante las cámaras que "siempre es importante tener estabilidad, en lo personal, creo que por eso mismo decidimos emprender este proyecto, porque sabemos que estamos cerca del retiro y quisiera sentir esa tranquilidad, ese respaldo de poder seguir teniendo una vida tranquila y saber que durante todos estos años uno debe de tener presente que hay un principio y un final".

El legendario arquero de los azules y la Selección Mexicana se refirió a la inactividad actual en La Noria tras superar una lesión, por lo que reconoció que "no me gusta estar en la banca, obviamente, me gusta jugar, me gusta participar, competir, ayudar a mi equipo, pero ahora se ha tomado esta decisión, hay que respetarla y lo que le queda a uno es simplemente prepararse, ponerse a la orden de su equipo, del entrenador y cuando llegue la oportunidad estar bien preparado, que es lo que estoy tratando de hacer".

Corona, tapatío de nacimiento y durante la inauguración de su clínica deportiva en el municipio de Zapopan, agregó que tras superar la lesión, "ahora ya me siento capaz de competir a mis compañeros, deportivamente hablando y es lo único que le pedí (al cuerpo técnico). Si él (Diego Aguirre) tomó la decisión que comenzara el torneo Sebastián (Jurado) no había ningún problema, lo tenía bien merecido, pero le dije que me dejara competir una vez que me recuperara por completo".

Rafael Márquez Lugo, exdelantero del Guadalajara e integrante de la mesa de expertos del programa La Última Palabra en FOX Sports, aprovechó su espacio para analizar la situación del guardameta y advirtió: "Creo que le debe estar aconsejando la directiva de Cruz Azul, que es momento de aguantar, para que (Sebastián Jurado) sea el portero que quieren. No sé el costo que vayan a pagar, porque me queda claro que no es lo mismo defender la portería de Veracruz, que defender la portería de Cruz Azul. Los errores ahí están clarísimos y tener a un portero como Corona (en la banca) me parece un lujo. Si no va a jugar en Cruz Azul, tendría que ser hoy el portero titular de las Chivas".

