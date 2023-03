Chivas es uno de los clubes más activos en cada periodo de transferencias, sabiendo que el Rebaño solo puede fichar a futbolistas nacionales y que no cualquiera tiene la calidad para enfundarse de Rojiblanco.

En distintas oportunidades, José de Jesús Corona ha sido relacionado con el Deportivo Guadalajara, recordando que desde la salida de Rodolfo Cota se sufrió mucho para encontrar a un guardameta titular.

ver también La terrible noticia para el Chiquete Orozco

Ahora Chuy tiene 42 años y está cerca de finalizar su vínculo con Cruz Azul. Sin embargo, en charla con los medios de comunicación confirmó que su objetivo es seguir con la Máquina al menos un año más.

"Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro", dijo.

Encuesta ¿Te hubiera gustado Jesús Corona en Chivas? ¿Te hubiera gustado Jesús Corona en Chivas? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Siempre vinculado con Chivas

José de Jesús Corona | Imago 7

En junio de 2022, Corona fue vinculado por última vez con Chivas, dejando palabras de elogio para el Rebaño: "Se ha hablado mucho de ese tema de Chivas, yo los reforcé en una Copa Libertadores y me relacionan mucho. Mi familia, mis tíos jugaron ahí, mi familia le va a ese equipo, pero ahora que ya llevo años aquí había tomado una decisión, que es permanecer siempre y cuando con un buen arreglo de mi parte y la directiva”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!