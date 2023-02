El portero de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez es consciente de que se ha equivocado en este Torneo Clausura 2023, pero lejos de caer en polémicas reveló que siente el apoyo de sus compañeros y de la directiva para seguir cumpliendo con su labor bajo lo tres postes del equipo más importante del futbol mexicano por lo que resta de la campaña.

El arquero manifestó que en todo momento se ha sentido respaldado, sobretodo en los peores momentos como en el error que cometió en la Fecha 5 ante Gallos Blancos de Querétaro cuando el balón se le escurrió entre las manos y terminó en gol de Pablo Barrera, lo cual desató una serie de comentarios negativos, de los cuales salió fortalecido porque frente a Pachuca volvió a mostrar gran nivel.

ver también El jugador de Chivas al que no se la perdonan

“Claro que me siento respaldado por los jugadores, cuerpo técnico y la directiva. Este es mi segundo torneo como titular, en torneos anteriores no tuve oportunidad de tener más continuidad. Me siento respaldado, me siento en confianza y quiero retribuir eso con grandes actuaciones, con títulos, (Chivas) es el equipo más grande de México”.

“Si fue duro la verdad, porque uno lo que menos quiere es equivocarse, siempre quiere dar lo mejor, entregar el 100 %, pero al final de cuentas sabes que estás en una posición que es así, que está el acierto y el error, donde se va a notar más el error y tienes que estar fuerte de mente”, expresó el Wachi Jiménez en entrevista para TUDN.

Encuesta ¿Qué te ha parecido la actuación de Jiménez hasta el momento? ¿Qué te ha parecido la actuación de Jiménez hasta el momento? Buena, me agrada Mal, que entre Rangel Normal, no me sorprende nada YA VOTARON 8 PERSONAS

El Wacho no se arrepiente de ser portero

En este sentido, Jiménez argumentó que a pesar de que los comentarios sobre un portero pueden ser muy volátiles, no se arrepiente de defender haber elegido esta profesión: “Elegimos esta posición, así que para mí es la más bonita, de repente la más injusta, pero me encanta; lo que he aprendido de la vida y de todo esto es seguir trabajando, insistiendo y demostrando que debes estar acá”.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!