"No hemos estado a la altura en los últimos partidos": Jesús Molina

La dura derrota ante Tigres ha provocado que los aficionados del Club Deportivo Guadalajara realicen duras críticas al plantel y al técnico Luis Fernando Tena, al que incluso le piden su salida del equipo.

Sin embargo, para el capitán de Chivas, Jesús Molina, la responsabilidad de este mal momento es de los jugadores, defendiendo a brazo partido la continuidad del Flaco en el banco rojiblanco.

"Para nosotros el que haya tanto cambio de técnico, cortando procesos no es lo más adecuado. Nosotros siempre tratamos de dar lo mejor por la institución y no es agradable que lo corten", partió señalando el mediocampista.

Luego, agregó que "los procesos largos son buenos, porque te adaptas y formas una idea de juego, sabemos que han incorporado ocho jugadores y que de a poco tenemos que cumplir con las expectativas que se ha trazado, debemos adaptarnos todos a una idea y estamos trabajando en eso".

Además, llamó a la afición a "no prender las alarmas, no hemos estado a la altura en los últimos partidos, pero si ves en el fondo, sólo llevamos una derrota, donde Tigres nos ganó bien; pero hay que ver lo positivo, donde hicimos un primer tiempo jugándoles de igual a igual, pero ellos fueron contundentes. El fútbol actual es de detalles, hay que minimizarlos para que no ocurra lo mismo el sábado".