"Nos decimos cosas mucho más feas": Antonio Briseño no se engancha con Gignac y acaba con la polémica tras victoria de Chivas ante Tigres UANL

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, envió este lunes un mensaje a través de sus historias en la red social Instagram para aclarar su "agarrón" del sábado con el delantero francés André-Pierre Gignac, durante la victoria 3-1 sobre Tigres UANL en San Nicolás de los Garza, un partido correspondiente a la octava jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX y reveló que "lo aprecio. Él también me dijo cosas que no voy a repetir".

El portentoso central del Club Deportivo Guadalajara apareció este lunes a través de su cuenta certificada de Instagram para acabar con la polémica que se generó en los medios mexicanos al mostrarse una respuesta que le dio al francés en medio de un encontronazo que tuvieron en los minutos finales del partido sobre la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

El "Pollo" Briseño le restó importancia a ese cruce de palabras que se dio con el delantero francés, luego una serie de disputas en el campo de juego y afirmó que "a todos los que dicen que nos decimos cosas en la cancha, pues sí, nos decimos cosas y nos decimos cosas muchas más feas. (André-Pierre) Gignac es mi amigo, es un tipo que lo aprecio, que estuve con él un año (en Tigres) y al final del partido fue un abrazo, un saludo y vámonos. Ya, no hay de otra".

El zaguero de las Chivas reveló además que el delantero francés de los felinos también le insultó durante el partido del sábado en la Sultana del Norte, aunque evitó profundizar en el tema al asegurar que "sí es parte de... nos decimos cosas muchas más (fuertes). Él (Gignac) también me dijo cosas, y que ni voy a repetir, ni les voy a decir", para evitar nuevas polémicas entorno al encontronazo que tuvieron ambos jugadores en los minutos finales del triunfo rojiblanco en el Volcán de San Nicolás de los Garza.

Briseño culminó su mensaje con una advertencia para evitar más sensacionalismo con el episodio y alertó que "que la gente no se enganche y no empiece a decir que. ¿Cómo es posible? Es parte del futbol y no hay de otra. Les mando un abrazo". Chivas, la noche del sábado, acabó con una racha de 10 años sin poder ganar en el Estadio Universitario y además venía de anotar solo cuatro goles en las siete fechas previas del Guard1anes 2020, por lo que fue una victoria muy importante para los tapatíos, en la que se presentó una breve discusión entre el "Pollo" y Gignac, que se viralizó en las redes sociales, causando polémica que ahora da por terminada el central del Guadalajara.