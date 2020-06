Pendiente: Reportan plazo para la salida de Raúl Gudiño en Chivas de Guadalajara para el mercado de pases

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, solicitó su salida de la plantilla rojiblanca para buscar en otro lugar los minutos que no ha tenido con el entrenador Luis Fernando Tena, por lo que la directiva tapatía le ha buscado acomodo en otro club al ofrecerlo en este mercado de transferencias, pero ante el reciente rechazo de Toluca y el poco interés que ha generado su ficha, reportaron este martes que le dieron un plazo a su traspaso.

El arquero suplente del Rebaño Sagrado, de 24 años de edad, se encuentra actualmente realizando la pretemporada con los rojiblancos, que este martes da continuidad a su segunda semana, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y a la espera que surja una posibilidad de salir en el mercado y pelear por la titularidad en otro equipo ante la predilección del director técnico Tena por su compañero José Antonio "Toño" Rodríguez.

Gudiño, según un reporte ofrecido por el reconocido periodista Alex Ramírez en el programa Líderes del Rebaño, advirtió que los próximos días serán importantes para definir el futuro del portero y adelantó que "si esta semana no avanza lo de Raúl Gudiño, el jugador se va a quedar", luego que fue descartado por el ex técnico rojiblanco José Manuel "Chepo" de la Torre para Toluca, debido al alto salario que devenga y que actualmente no pueden costear los Diablos Rojos.

El guardameta rojiblanco, quien todavía mantiene una posibilidad de salir a los Pumas de la UNAM, Necaxa o Mazatlán, también tendría la opción de quedarse este semestre en el redil a la sombra de "Toño" Rodríguez y esperar un poco más para salir o ganarle el lugar al titular, que luce complicado por la predilección del "Flaco" Tena y su instructor de arqueros Oscar Resano.

Ramírez, quien también es corresponsal de Azteca Deportes en la Perla Tapatía y durante el más reciente episodio del programa Líderes del Rebaño, consideró que para el próximo Torneo Apertura 2020 de la Liga MX "yo creo que Chivas tiene muy buen plantel para cumplir los objetivos que a la interna se manejan: quedar en los primeros cuatro lugares de la tabla".