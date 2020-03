"Retomamos esa seguridad de que somos un gran equipo": Jesús Molina

Jesús Molina es una de las tantas figuras con las que cuenta el plantel de Luis Fernando Tena. El volante de 31 años tiene una extensa trayectoria en equipos grandes de México y con paso por la Selección nacional. Al igual que otros elementos como José Juan Macías, Fernando Beltrán o Uriel Antuna, que también vistieron la playera del Tri.

Por la calidad del plantel, sorprendió el comienzo del Chiverío en este Clausura 2020, en donde estuvo cinco Jornadas sin ganar. Tras hilvanar tres triunfos seguidos, el equipo retomó la confianza y así lo expresó tras el Clásico Tapatío, el capitán de El Rebaño.

"Este triunfo nos viene muy bien en lo anímico, retomamos esa seguridad de que somos un gran equipo, la clave es confiar en nosotros y la solidaridad con el esfuerzo de todos", aseguró el elemento que convirtió su primer gol en el torneo contra Atlas.

Molina resaltó que, a pesar de los buenos resultados, la plantilla no se debe relajar: "Hay que seguir trabajando, ir paso a paso, tenemos muchas cosas por mejorar y no podemos aflojar en ningún momento". "No debemos de volvernos locos y saber que hoy sólo ganamos tres puntos", añadió al sitio oficial.

Si bien aseveró que Chivas controló el encuentro con los Rojinegros "totalmente", reconoció que se sufrió "de más". "Creo que fue un partido redondo", agregó.

Por último, narró sus sensaciones al hacer un gol en un juego tan importante: "Es una emoción muy grande, se te vienen muchas cosas a la cabeza, a veces no sabes ni cómo festejar, uno siempre sueña en hacer gol en un marco como un Clásico".